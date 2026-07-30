/हिमाचल के 1.78 लाख गरीब परिवारों के लिए बड़ा कदम! 6 अगस्त से शुरू होगा सरकार का जन-संवाद अभियान

Shimla News/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी महत्वाकांक्षी ‘अपना परिवार-सुखी परिवार योजना’ को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए 6, 7 और 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से अति निर्धन परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझा जाएगा, ताकि उनके अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकें.