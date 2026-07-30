/हिमाचल के 1.78 लाख गरीब परिवारों के लिए बड़ा कदम! 6 अगस्त से शुरू होगा सरकार का जन-संवाद अभियान

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Shimla News/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी महत्वाकांक्षी ‘अपना परिवार-सुखी परिवार योजना’ को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए 6, 7 और 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से अति निर्धन परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझा जाएगा, ताकि उनके अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकें.
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जन-संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के विधायक करेंगे. इनमें ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित अति निर्धन परिवारों को आमंत्रित किया जाएगा और उनसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, चुनौतियों और आवश्यकताओं पर विस्तृत फीडबैक लिया जाएगा.
10 पंचायतों का बनेगा एक क्लस्टर
मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाए जाएंगे. एक क्लस्टर में अधिकतम 10 पंचायतें शामिल होंगी. इन बैठकों में प्राप्त सुझावों और अनुभवों के आधार पर जरूरतमंद परिवारों के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएंगी और मौजूदा योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा.
1.78 लाख अति निर्धन परिवारों की पहचान
मुख्यमंत्री के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग ने आठ चरणों की प्रक्रिया के तहत प्रदेश में लगभग 1.78 लाख अति निर्धन परिवारों की पहचान की है. इनमें से करीब 85 हजार परिवार ऐसे हैं, जो अभी तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं हैं और उन्हें किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे. योजना के माध्यम से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.
पारदर्शिता पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि अति निर्धन परिवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी भेदभाव के पहुंच सके.