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हिमाचल के 1.78 लाख गरीब परिवारों के लिए बड़ा कदम! 6 अगस्त से शुरू होगा सरकार का जन-संवाद अभियान

Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'अपना परिवार-सुखी परिवार योजना' के तहत 6 से 8 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की. 1.78 लाख अति निर्धन परिवारों से फीडबैक लेकर नई योजनाएं तैयार की जाएंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:56 PM IST
हिमाचल के 1.78 लाख गरीब परिवारों के लिए बड़ा कदम! 6 अगस्त से शुरू होगा सरकार का जन-संवाद अभियान

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