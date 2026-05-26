हिमाचल के बागवानों को बड़ी राहत! अब खाते में सीधे आएगा सेब खरीद का पैसा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों को DBT के जरिए सीधे भुगतान देने के निर्देश दिए हैं. सरकार सेब खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और अधिक संग्रह केंद्र खोलने की तैयारी में है.
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Shimla News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार शाम बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान करने की संभावनाएं तलाश की जाएं. उन्होंने कहा कि इससे छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी.
वर्तमान व्यवस्था के तहत मंडी मध्यस्थता योजना में सेब खरीद के बदले बागवानों को नकद राशि देने के बजाय विभागीय सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए, ताकि बागवानों को सीधे उनके खातों में राशि मिल सके.
सेब सीजन को लेकर सरकार की तैयारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगामी सेब सीजन के लिए अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने और इस वर्ष के संभावित सेब उत्पादन का आकलन तैयार करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि बागवानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए.
इस वर्ष मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद के लिए लगभग 132 संग्रह केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जरूरत के अनुसार पर्याप्त संख्या में संग्रह केंद्र बनाए जाएं, ताकि किसानों और बागवानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत न हो.
एचपीएमसी उत्पादों के बेहतर विपणन पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एचपीएमसी के एप्पल जूस कंसंट्रेट और अन्य उत्पादों के प्रभावी विपणन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि संस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उत्पादों की बिक्री बढ़ाना जरूरी है. इसके लिए नीलामी केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए.
खरीद प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.