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हिमाचल में अप्रैल में भी बर्फबारी: ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल, निचले इलाकों में बारिश; 9 अप्रैल तक अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में भी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी. तापमान में गिरावट के साथ 9 अप्रैल तक ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट. जानें पूरा मौसम अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:34 AM IST

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हिमाचल में अप्रैल में भी बर्फबारी: ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल, निचले इलाकों में बारिश; 9 अप्रैल तक अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. अप्रैल महीने में भी लाहौल-स्पीति और आसपास के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी देखने को मिली है, जबकि राज्य के निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है.

कहां हुई बर्फबारी?
बीती रात अटल टनल रोहतांग, दारचा, रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा और स्पीति घाटी के ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात हुआ.
वहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

अगले 6 दिन तक राहत नहीं
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश में अगले छह दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा.
-कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट
-लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य जिलों में येलो अलर्ट

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कब-कहां रहेगा अलर्ट?
5 और 6 अप्रैल: 6-6 जिलों में येलो अलर्ट
7 अप्रैल: 10 जिलों में अलर्ट
8 अप्रैल: फिर से ऑरेंज अलर्ट (ओलावृष्टि और तूफान को लेकर)

प्रशासन की एडवाइजरी
मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा टालने की सलाह दी है.
अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल इलाके में हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.

तापमान में भारी गिरावट
मौसम के बदलाव के कारण प्रदेश में ठंड एक बार फिर लौट आई है.
-पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 4.6°C तक गिरा
-अब तापमान सामान्य से करीब 2.6°C नीचे पहुंच गया है

प्रमुख शहरों का तापमान
मंडी: 7.4°C गिरकर 23.5°C
भुंतर: 7.2°C गिरकर 21.4°C
सुंदरनगर: 7.1°C गिरकर 23.7°C
मनाली: 6.4°C गिरकर 15.2°C
शिमला: 3°C गिरकर 20.4°C

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री और गिरावट संभव है.

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