Himachal Budget 2026: हिमाचल बजट सत्र में LPG संकट का असर! मंत्रियों और विधायकों का चूल्हे पर पका खाना

LPG Crisis: हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में LPG की कमी ने व्यवस्था पर असर डाला. मंत्रियों और विधायकों के लिए खाना लकड़ी के चूल्हों पर पकाया गया, जबकि सत्र में वित्तीय संकट और नशा समस्या पर भी चर्चा हुई.
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Himachal Budget 2026: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान LPG गैस की कमी ने सरकारी व्यवस्था पर गहरा असर डाला. मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के लिए खाना लकड़ी के ‘चूल्हों’ पर पकाया गया, आधुनिक गैस किचन के बजाय। यह बदलाव देश में चल रहे LPG आपूर्ति संकट के बीच किया गया.
दूरदराज क्षेत्रों में LPG की कमी का प्रभाव
राज्य के कई दूरदराज के क्षेत्रों में पहले से LPG की कमी महसूस की जा रही है. कई रेस्टोरेंट और ढाबे अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं. शिमला में बजट सत्र के दौरान भोजन व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए परंपरागत कच्चे चूल्हों (firewood stoves) का सहारा लिया गया.
HPTDC ने अपनाई आपातकालीन व्यवस्था
हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC), जो सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों का आधिकारिक कैटरर है, ने बताया कि लकड़ी पर खाना पकाने का यह तरीका तत्कालीन परिस्थितियों के समाधान के रूप में अपनाया गया। यह पहला मौका है जब विधानसभा सत्र में LPG के बजाय भट्टियों का उपयोग किया गया.
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय LPG संकट की वजह
LPG संकट राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है. खासकर पश्चिम एशिया में जारी स्थिति के कारण LPG आपूर्ति प्रभावित हुई है, और इसे लेकर सदन में भी चिंता व्यक्त की गई.
बजट सत्र में अन्य मुद्दों पर चर्चा
इस बीच विधानसभा सत्र में वित्तीय संकट, नशा समस्या और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन बहस हुई. हालांकि, बाहर सेवा किए जा रहे पारंपरिक भोजन की तस्वीरें इस संकट की प्रतीक बन गई हैं.