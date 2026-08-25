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रोजगार के मुद्दे पर CM सुक्खू के जवाब से BJP असंतुष्ट, सदन से बाहर नारेबाजी; युवाओं से ठगी का आरोप

Himachal Assembly News: रोजगार और आउटसोर्स भर्ती के मुद्दे पर BJP ने CM सुक्खू के जवाब पर असंतोष जताया. जयराम ठाकुर ने सरकार पर युवाओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:44 PM IST
रोजगार के मुद्दे पर CM सुक्खू के जवाब से BJP असंतुष्ट, सदन से बाहर नारेबाजी; युवाओं से ठगी का आरोप

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