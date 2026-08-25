/रोजगार के मुद्दे पर CM सुक्खू के जवाब से BJP असंतुष्ट, सदन से बाहर नारेबाजी; युवाओं से ठगी का आरोप

हर साल एक लाख नौकरियों के वादे का मुद्दा उठाया

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने इस वादे को पूरा करने में विफल रही. उन्होंने कहा कि युवाओं के वोट के दम पर सत्ता हासिल करने के बाद अब सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है.