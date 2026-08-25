/रोजगार के मुद्दे पर CM सुक्खू के जवाब से BJP असंतुष्ट, सदन से बाहर नारेबाजी; युवाओं से ठगी का आरोप

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी और आउटसोर्स भर्तियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. विपक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और इसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन से बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने के बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है और युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं.
हर साल एक लाख नौकरियों के वादे का मुद्दा उठाया
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने इस वादे को पूरा करने में विफल रही. उन्होंने कहा कि युवाओं के वोट के दम पर सत्ता हासिल करने के बाद अब सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है.
विपक्ष का आरोप है कि प्रश्नकाल में रोजगार से जुड़े सवाल का स्पष्ट जवाब देने के बजाय राजनीतिक बातें की गईं. भाजपा नेताओं ने आउटसोर्स कंपनियों के पंजीकरण और उनके जरिए हो रही भर्तियों को लेकर भी सवाल उठाए.
आउटसोर्स भर्तियों की मेरिट पर BJP ने उठाए सवाल
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने भी आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने विधानसभा में आउटसोर्स के जरिए हो रही भर्तियों को लेकर सवाल उठाना चाहा तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई.
बिक्रम सिंह ठाकुर ने सवाल किया कि इन भर्तियों में किस मेरिट के आधार पर युवाओं का चयन किया जा रहा है और क्या नौकरी देने के बदले पैसे लिए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि विजिलेंस की जांच सिर्फ विपक्षी नेताओं तक सीमित रहेगी या भर्ती प्रक्रिया की भी जांच होगी.
स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग
भाजपा विधायक ने आउटसोर्स भर्तियों की पूरी प्रक्रिया की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जांच कराने की बात कही.
वहीं, विपक्ष की नारेबाजी के बाद रोजगार और आउटसोर्स भर्ती का मुद्दा एक बार फिर हिमाचल की सियासत में गरमा गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी टकराव बढ़ने के आसार हैं.