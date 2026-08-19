हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से, 3 सितंबर तक चलेंगी 10 बैठकें

Himachal Assembly Monsoon Session/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान सदन की कुल 10 बैठकें प्रस्तावित हैं. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सत्र की तैयारियों और विधायकों की ओर से उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की जानकारी दी.