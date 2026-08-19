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हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से, 3 सितंबर तक चलेंगी 10 बैठकें

Kuldeep Singh Pathania: हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा. 10 बैठकों में 1036 सवाल उठेंगे। बारिश, आपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रिक्त पदों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 19, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:13 PM IST
हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से, 3 सितंबर तक चलेंगी 10 बैठकें

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