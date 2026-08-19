हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से, 3 सितंबर तक चलेंगी 10 बैठकें

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Himachal Assembly Monsoon Session/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान सदन की कुल 10 बैठकें प्रस्तावित हैं. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सत्र की तैयारियों और विधायकों की ओर से उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की जानकारी दी.
विधानसभा के आधिकारिक पोर्टल पर भी 12वें सत्र की अवधि 21 अगस्त से 3 सितंबर तक दर्ज है. अध्यक्ष ने कहा कि सदन में उठाए जाने वाले सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी और प्रदेशहित को प्राथमिकता दी जाएगी.
मानसून सत्र के लिए मिले 1036 सवाल
विधानसभा सचिवालय को मानसून सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न और सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. सभी प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं.
इसके अलावा नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत 2, नियम 101 के तहत 5 और नियम 130 के तहत 15 सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं. इन सभी को आगामी कार्रवाई और जवाब के लिए सरकार को भेज दिया गया है.
प्रश्न और सूचनाएं देने की अंतिम तारीख 18 अगस्त निर्धारित थी. हालांकि, सत्र के दौरान अल्प सूचना के माध्यम से जरूरी और तात्कालिक मुद्दे भी सदन में उठाए जा सकेंगे.
21 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही
मानसून सत्र की शुरुआत 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी. पहले दिन पूर्व विधायकों के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके बाद सदन की नियमित कार्यवाही शुरू होगी.
सत्र से एक दिन पहले 20 अगस्त को शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी. इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी.
विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के सदस्यों से रचनात्मक सहयोग की अपील की है, ताकि सदन के समय का इस्तेमाल प्रदेशहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए किया जा सके.
रिक्त पद, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे प्रमुख
विधायकों की ओर से सबसे ज्यादा सवाल सरकारी विभागों में रिक्त पदों, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर पूछे गए हैं.
शिक्षा विभाग में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में खाली पदों का मुद्दा प्रमुख रहेगा. सीबीएसई के तहत लाए जा रहे स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति से जुड़े सवाल भी सदन में उठेंगे.
स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पद, दवाइयों की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों की सुविधाएं और मशीनरी से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा.
बारिश और आपदा से हुए नुकसान पर भी चर्चा
हाल में प्रदेश में हुई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर भी कई सवाल विधानसभा सचिवालय को मिले हैं. इनमें सड़कों, पेयजल योजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.
ऐसे में मानसून सत्र के दौरान आपदा राहत और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है.
विधानसभा की कार्य उत्पादकता 90 फीसदी से अधिक
कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल विधानसभा की कार्य उत्पादकता लगातार बेहतर रही है. कई सत्रों में यह 90 फीसदी से अधिक रही है और कुछ मौकों पर 100 फीसदी से भी ऊपर पहुंची है.
उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक प्रदेशहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं. इस सत्र में भी सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराने और सरकार से जवाब लेने का प्रयास किया जाएगा.
आश्वासनों की निगरानी पर भी नजर
मंत्रियों की ओर से सदन में दिए जाने वाले आश्वासनों की निगरानी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि स्थायी समितियां संबंधित विभागों से कार्रवाई की जानकारी लेती हैं. वह स्वयं भी आश्वासनों की समीक्षा कर रहे हैं.
जरूरत पड़ने पर विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलग से आश्वासन समिति का गठन किया जा सकता है, जिससे सदन में दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन की निगरानी और प्रभावी हो सके.
विधायकों की FIR और विशेषाधिकार मामलों पर भी जानकारी
विधायकों के खिलाफ दर्ज होने वाली एफआईआर को लेकर पठानिया ने कहा कि विधानसभा के नियम स्पष्ट हैं. किसी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की ओर से उसकी प्रति विधानसभा को भेजी जाती है.
यदि किसी विधायक की गिरफ्तारी होती है तो नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई हो सकती है. जमानत मिलने के बाद मामला अपनी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है.
वहीं, कुछ विशेषाधिकार मामले अभी लंबित हैं और विशेषाधिकार समिति उनकी जांच कर रही है. जवाब मिलने के बाद कई मामले निपटाए भी गए हैं.
करीब 75 याचिकाओं का निपटारा
याचिका समिति के कामकाज की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बड़ी संख्या में याचिकाएं समिति के पास पहुंची हैं. इनमें से करीब 75 याचिकाओं का निपटारा किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है.
सरकार पेश करेगी विधायी कार्य
मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से विभिन्न विधेयक और अन्य विधायी कार्य भी सदन में लाए जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग से सत्र सार्थक रहेगा और प्रदेश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ सरकार से जवाब भी लिया जाएगा.