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हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, 10 बैठकों में गरमाएगा सदन; 1036 सवालों पर होगी चर्चा

Himachal Assembly Monsoon Session: हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. 3 सितंबर तक चलने वाले सत्र में 1036 सवाल, 2 अध्यादेश और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:40 AM IST
हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, 10 बैठकों में गरमाएगा सदन; 1036 सवालों पर होगी चर्चा

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