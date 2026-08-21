/हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, 10 बैठकों में गरमाएगा सदन; 1036 सवालों पर होगी चर्चा

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा. सत्र की पहली बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. इस दौरान कुल 10 बैठकें प्रस्तावित हैं. प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं.
सदस्यों ने पूछे 1036 सवाल
मानसून सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों की ओर से अब तक 1036 सवाल पूछे गए हैं. इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. प्रश्नकाल के दौरान इन सवालों के जवाब को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ सकते हैं.
सत्र के पहले दिन पूर्व दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक भी व्यक्त किया जाएगा. वहीं, शून्यकाल के दौरान विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दे सदन में उठा सकेंगे.
सरकार आज पेश करेगी दो अध्यादेश
सत्र के पहले दिन राज्य सरकार की ओर से दो महत्वपूर्ण अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री लोक सुरक्षा और सुविधा में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को पेश करेंगे. यह अध्यादेश शिमला की सड़कों का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा से संबंधित है.
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज कानून में संशोधन से जुड़ा अध्यादेश भी सदन में लाया जाएगा। इसे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पेश करेंगे.
NATCS सुबाथू के कथित गबन पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव
सत्र के पहले दिन नियम 62 के तहत दो ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी. कांग्रेस विधायक सुल्तानपुरी NATCS सुबाथू में करीब 20 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे.
वहीं, विधायक इंद्र दत्त लखनपाल राज्य से बाहर सरकारी नौकरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों के लिए हिमाचली बोनाफाइड कोटा बढ़ाने पर विचार करने का मुद्दा उठाएंगे.
नियम 130 के तहत दो अहम मुद्दों पर चर्चा
विधानसभा में नियम 130 के तहत भी दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव चर्चा के लिए आएंगे. पहला प्रस्ताव प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों की गुणवत्ता और विकास से जुड़ा है. यह प्रस्ताव विधायक विपिन सिंह परमार, नीरज नैय्यर, जनक राज और पवन कुमार काजल की ओर से लाया गया है.
दूसरा प्रस्ताव राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी, फ्री पावर और बकाया देनदारियों से संबंधित है. इस मुद्दे को विधायक केवल सिंह पठानिया सदन में चर्चा के लिए रखेंगे.
विपक्ष के सवालों से गरमाने के आसार
मानसून सत्र में बड़ी संख्या में सवालों के जवाब दिए जाने हैं. ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिश और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया से सदन का माहौल गर्म रहने के आसार हैं. शिमला की सड़क सुरक्षा, पंचायती राज, स्वास्थ्य संस्थानों और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे इस सत्र के प्रमुख विषय रहेंगे.