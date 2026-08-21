/हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, 10 बैठकों में गरमाएगा सदन; 1036 सवालों पर होगी चर्चा

विपक्ष के सवालों से गरमाने के आसार

मानसून सत्र में बड़ी संख्या में सवालों के जवाब दिए जाने हैं. ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिश और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया से सदन का माहौल गर्म रहने के आसार हैं. शिमला की सड़क सुरक्षा, पंचायती राज, स्वास्थ्य संस्थानों और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे इस सत्र के प्रमुख विषय रहेंगे.