/हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से पहले फुलप्रूफ सुरक्षा! स्पीकर पठानिया का सख्त आदेश- लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. सत्र से पहले विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए.