/हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से पहले फुलप्रूफ सुरक्षा! स्पीकर पठानिया का सख्त आदेश- लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. सत्र से पहले विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए.
बैठक में डीजीपी अशोक तिवारी, शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
सुरक्षा व्यवस्था में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त
विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखी जाए. विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों के साथ-साथ अपनी समस्याएं लेकर आने वाले आम लोगों को भी किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी.
अब तक मिलीं करीब 400 सूचनाएं
स्पीकर पठानिया ने बताया कि मानसून सत्र को लेकर विधायकों की ओर से अब तक करीब 400 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुकी हैं. इनका जवाब सरकार की ओर से तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि 21 अगस्त तक सदस्यों की ओर से सूचनाएं लगातार प्राप्त होती रहेंगी, जिसके बाद उन्हें सदन की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा.
सदन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर
विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के कामकाज को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि पिछले सत्रों में विधानसभा की कार्यवाही बेहतर रही है और इस बार भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर एवं सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है.
उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने की अपील की.
जनहित के मुद्दों पर हो गंभीर चर्चा
पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा बेहतर संसदीय कामकाज के लिए जानी जाती है. ऐसे में सदन की गरिमा बनाए रखते हुए प्रदेश और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा जरूरी है.
मानसून सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सदन के सुचारू संचालन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.