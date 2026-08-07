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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से पहले फुलप्रूफ सुरक्षा! स्पीकर पठानिया का सख्त आदेश- लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Himachal Monsoon Session: हिमाचल विधानसभा के 21 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. स्पीकर कुलदीप पठानिया ने अधिकारियों को लापरवाही पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 07, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:27 PM IST
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से पहले फुलप्रूफ सुरक्षा! स्पीकर पठानिया का सख्त आदेश- लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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