/हिमाचल विधानसभा के चौथे दिन भी घमासान, महंगाई और स्वास्थ्य योजनाओं पर सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी और टकराव देखने को मिल रहा है. चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों दलों ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया. वहीं, सदन के भीतर भी रोजगार समेत कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं.