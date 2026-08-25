/हिमाचल विधानसभा के चौथे दिन भी घमासान, महंगाई और स्वास्थ्य योजनाओं पर सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सियासी टकराव देखने को मिला. विधानसभा परिसर में दोनों दलों के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की.
महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस विधायक दल ने महंगाई के मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सदन में महंगाई जैसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बच रही है.
उन्होंने विपक्ष से महंगाई समेत जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा करने की मांग की. अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों की राजनीति में विश्वास रखती है और भाजपा के पास जनता से जुड़े मुद्दों का अभाव है.
भाजपा ने स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर घेरा
दूसरी ओर, भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से सहारा योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि योजनाएं बंद होने से जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हुई हैं.
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार सदन के भीतर भी सही जानकारी नहीं दे रही और जनता को गुमराह किया जा रहा है.
गेट नंबर-3 पर आमने-सामने आए विधायक
प्रदर्शन के दौरान विधानसभा के गेट नंबर तीन के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने-सामने आ गए. दोनों तरफ से काफी देर तक नारेबाजी होती रही, जिससे विधानसभा परिसर में सियासी माहौल गर्म रहा.
मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी और टकराव देखने को मिल रहा है. चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों दलों ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया. वहीं, सदन के भीतर भी रोजगार समेत कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं.