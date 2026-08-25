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हिमाचल विधानसभा के चौथे दिन भी घमासान, महंगाई और स्वास्थ्य योजनाओं पर सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

Himachal Assembly Monsoon Session: मानसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस और भाजपा विधायक विधानसभा परिसर में आमने-सामने आ गए. महंगाई और स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर दोनों पक्षों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:17 PM IST
हिमाचल विधानसभा के चौथे दिन भी घमासान, महंगाई और स्वास्थ्य योजनाओं पर सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

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