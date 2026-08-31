हिमाचल विधानसभा सत्र से पहले BJP की बड़ी बैठक, जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बनी रणनीति

Himachal Pradesh Assembly Session(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने शिमला में अहम बैठक कर सदन की रणनीति तैयार की. नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे.