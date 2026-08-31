हिमाचल विधानसभा सत्र से पहले BJP की बड़ी बैठक, जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बनी रणनीति

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Himachal Pradesh Assembly Session(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने शिमला में अहम बैठक कर सदन की रणनीति तैयार की. नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे.
बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने और सरकार को विभिन्न विषयों पर घेरने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से सदन में रखने का आह्वान किया.
जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुआ मंथन
भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रदेश और विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधायकों ने अपनी बात रखी. इन मुद्दों को विधानसभा में प्रभावी तरीके से उठाने और सरकार से जवाब मांगने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ.
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को तथ्यों के साथ सदन में रखे. उन्होंने भाजपा विधायकों से सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा.
संगठन और विधायक दल में बेहतर तालमेल पर जोर
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने संगठन और विधायक दल के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया. वहीं संगठन महामंत्री सिद्धार्थन की मौजूदगी में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई.
बैठक के दौरान भाजपा ने विधानसभा सत्र में मजबूत और सजग विपक्ष की भूमिका निभाने तथा प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का संकल्प दोहराया.