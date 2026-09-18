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केप टाउन से लौटे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, बोले- ‘धन्यवाद दक्षिण अफ्रीका’, सम्मेलन के अनुभव हिमाचल में आएंगे काम

हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को संबोधित किया. लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, युवा विकास और वैश्विक चुनौतियों पर विचार रखे.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:13 PM IST
केप टाउन से लौटे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, बोले- ‘धन्यवाद दक्षिण अफ्रीका’, सम्मेलन के अनुभव हिमाचल में आएंगे काम

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