/केप टाउन से लौटे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, बोले- ‘धन्यवाद दक्षिण अफ्रीका’, सम्मेलन के अनुभव हिमाचल में आएंगे काम

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Shimla News: दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का समापन हो गया. 13 से 18 सितंबर तक चले छह दिवसीय सम्मेलन में 56 राष्ट्रमंडल देशों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी सम्मेलन में शामिल हुए और समापन सत्र को संबोधित किया.
लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून पर रखे विचार
समापन अवसर पर आयोजित सत्र का विषय ‘राष्ट्रमंडल के लिए नेतृत्व के नए अवसर: लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्रवाई’ था. अपने संबोधन में कुलदीप पठानिया ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों में राष्ट्रमंडल की भूमिका और सदस्य देशों के बीच सहयोग को लेकर अपने विचार साझा किए.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल स्वतंत्र और संप्रभु देशों का स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग के साथ लोकतंत्र, सुशासन, मानवाधिकार, आर्थिक विकास, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है.
साझा मूल्यों को मजबूत करने पर जोर
पठानिया ने कहा कि वर्ष 1949 के लंदन घोषणापत्र के बाद राष्ट्रमंडल ने आधुनिक स्वरूप हासिल किया. आज अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के कई देश इसका हिस्सा हैं और भारत भी राष्ट्रमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है.
उन्होंने कहा कि सदस्य देशों का आकार, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था अलग-अलग होने के बावजूद वे साझा मूल्यों और सहयोग की भावना के साथ एक मंच पर आते हैं. लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन, समानता और सतत विकास राष्ट्रमंडल की गतिविधियों के प्रमुख आधार हैं.
शिक्षा और युवा विकास में भूमिका का किया जिक्र
हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षा, युवा विकास और खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रमंडल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति, कौशल विकास, युवा नेतृत्व और क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं. वहीं राष्ट्रमंडल खेल सदस्य देशों के बीच मैत्री और खेल भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
जलवायु परिवर्तन समेत वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग जरूरी
भारत के संदर्भ में पठानिया ने कहा कि राष्ट्रमंडल के मंच से विकासशील देशों की प्राथमिकताओं के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, व्यापार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, डिजिटल विभाजन, बेरोजगारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और सतत विकास जैसी समस्याएं कई देशों के सामने हैं. इनसे निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच ज्ञान, तकनीक और संसाधनों का आदान-प्रदान जरूरी है.
दक्षिण अफ्रीका का जताया आभार
अपने संबोधन के अंत में कुलदीप सिंह पठानिया ने सम्मेलन के सफल आयोजन और अतिथि सत्कार के लिए दक्षिण अफ्रीकी संसद का आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह केप टाउन की कई अविस्मरणीय स्मृतियां अपने साथ लेकर हिमाचल प्रदेश लौटेंगे.
पठानिया ने यह भी कहा कि सम्मेलन के दौरान मिले अनुभवों और विचारों को हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में उपयोगी बनाने के लिए सरकार के साथ साझा किया जाएगा.