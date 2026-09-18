/केप टाउन से लौटे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, बोले- ‘धन्यवाद दक्षिण अफ्रीका’, सम्मेलन के अनुभव हिमाचल में आएंगे काम

शिक्षा और युवा विकास में भूमिका का किया जिक्र

हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षा, युवा विकास और खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रमंडल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति, कौशल विकास, युवा नेतृत्व और क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं. वहीं राष्ट्रमंडल खेल सदस्य देशों के बीच मैत्री और खेल भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.