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हिमाचल विधानसभा में ‘वंदे मातरम्’ पर बवाल! BJP-Congress आमने-सामने, हंगामे के बाद सदन स्थगित

Himachal Assembly Monsoon Session: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ‘वंदे मातरम्’ को लेकर BJP और कांग्रेस में टकराव हुआ. हंगामे के बाद अध्यक्ष ने कार्यवाही शनिवार तक स्थगित कर दी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:12 PM IST
हिमाचल विधानसभा में ‘वंदे मातरम्’ पर बवाल! BJP-Congress आमने-सामने, हंगामे के बाद सदन स्थगित

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