हिमाचल विधानसभा में ‘वंदे मातरम्’ पर बवाल! BJP-Congress आमने-सामने, हंगामे के बाद सदन स्थगित

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली. शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत गाने की मांग उठाई. इस मुद्दे पर सदन के भीतर नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया. स्थिति बिगड़ती देख विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कार्यवाही शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी.
राष्ट्रगान के बाद BJP ने उठाई ‘वंदे मातरम्’ की मांग
सदन की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विधानसभा की परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है, जबकि राष्ट्रगीत का गायन कार्यवाही के समापन पर किया जाता है.
अध्यक्ष के इस स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्षी विधायक अपनी मांग पर कायम रहे और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्य भी विरोध में खड़े हो गए. दोनों पक्षों के बीच बढ़ते शोर-शराबे को देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.
सदन के बाहर भी कांग्रेस-BJP का प्रदर्शन
कार्यवाही स्थगित होने के बाद राजनीतिक टकराव सदन के बाहर भी नजर आया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रगान का विरोध किया.
सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि विधानसभा की परंपरा के मुताबिक सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समापन राष्ट्रगीत से होता है. मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठाने और विधानसभा की परंपराओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया.
BJP ने कांग्रेस पर लगाया राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप
वहीं, भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रगीत गाने की मांग की थी, लेकिन इसे अनुमति नहीं दी गई.
परमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर गंभीर नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है.
विधानसभा अध्यक्ष ने परंपरा पर दिया स्पष्टीकरण
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि लोकसभा समेत कई विधानमंडलों में सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रगीत से करने की परंपरा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन को स्थगित करना पड़ा.
पठानिया ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा एक स्वायत्त संस्था है और सदन की कार्यवाही विधानसभा के अपने नियमों और स्थापित परंपराओं के अनुसार संचालित होती है.
मानसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रगीत को लेकर हुए इस विवाद ने हिमाचल की राजनीति को गरमा दिया है. अब शनिवार को सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर सियासी टकराव जारी रहने के आसार हैं.