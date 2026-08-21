हिमाचल विधानसभा में ‘वंदे मातरम्’ पर बवाल! BJP-Congress आमने-सामने, हंगामे के बाद सदन स्थगित

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली. शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत गाने की मांग उठाई. इस मुद्दे पर सदन के भीतर नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया. स्थिति बिगड़ती देख विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कार्यवाही शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी.