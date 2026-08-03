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लगातार बारिश के बीच ढहा 50 साल पुराना बाता पुल, देखें मौके की तस्वीरें

Bridge Collapse: हिमाचल के पांवटा साहिब में लगातार बारिश के बीच 50 साल पुराना बाता पुल ढह गया. प्रशासन ने समय रहते ट्रैफिक रोककर बड़ा हादसा टाल दिया. जानें कैसे हुआ हादसा और अब क्या हैं इंतजाम.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:57 PM IST
लगातार बारिश के बीच ढहा 50 साल पुराना बाता पुल, देखें मौके की तस्वीरें

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