लगातार बारिश के बीच ढहा 50 साल पुराना बाता पुल, देखें मौके की तस्वीरें

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Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में लगातार हो रही बारिश के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर बाता नदी पर बना करीब 50 साल पुराना पुल सोमवार शाम आंशिक रूप से ढह गया. पुल का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया, हालांकि समय रहते यातायात रोक दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया.
सुबह ही खिसक गया था पुल का पिलर
जानकारी के अनुसार सुबह निरीक्षण के दौरान पुल का एक पिलर अपनी जगह से खिसका हुआ मिला था. इसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुराने पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी थी. शाम होते-होते पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया.
बारिश से कमजोर हुई पुल की नींव
स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के कारण बाता नदी का जलस्तर कई बार काफी बढ़ गया था. तेज बहाव से पुल के पुराने पिलरों की नींव कमजोर हो गई, जिसके चलते यह घटना हुई.
नया पुल बना राहत का सहारा
करीब छह वर्ष पहले पुराने पुल के समानांतर एक नया पुल बनाया गया था. पहले शहर की ओर आने वाला कुछ ट्रैफिक पुराने पुल से गुजरता था, लेकिन अब दोनों दिशाओं का पूरा यातायात नए पुल पर डायवर्ट कर दिया गया है. इससे आवागमन पर कोई खास असर नहीं पड़ा.
प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था
घटना के बाद एसडीएम द्विज गोयल ने पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया. पुराने पुल के दोनों ओर मजबूत बैरिकेड लगाने और लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोकने के निर्देश दिए गए हैं.
लोगों से की गई अपील
प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों से पुराने पुल के पास न जाने और केवल नए पुल का ही उपयोग करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि नए पुल पर यातायात सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.