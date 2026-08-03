लगातार बारिश के बीच ढहा 50 साल पुराना बाता पुल, देखें मौके की तस्वीरें

सुबह ही खिसक गया था पुल का पिलर

जानकारी के अनुसार सुबह निरीक्षण के दौरान पुल का एक पिलर अपनी जगह से खिसका हुआ मिला था. इसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुराने पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी थी. शाम होते-होते पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया.