हिमाचल में अब होगी भांग की खेती! नशे के बजाय दवा और रेशा बनेगा कमाई का जरिया

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Kullu News: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सरकार जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और प्रचार अभियान शुरू करने की तैयारी में है, ताकि किसान भांग की खेती के जरिए आर्थिक रूप से लाभ हासिल कर सकें. सरकार का जोर नशीली भांग के बजाय औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए खेती को बढ़ावा देने पर है.
एक बीघा खेती के लिए देनी होगी 1,000 रुपये फीस
कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नशे वाली भांग की खेती की अनुमति देने की व्यवस्था तैयार की जा रही है. इसके तहत किसानों को एक बीघा जमीन में खेती के लिए 1,000 रुपये फीस जमा करनी होगी.
उन्होंने बताया कि इस भांग से रेशा तैयार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कपड़े समेत कई अन्य उत्पाद बनाने में किया जा सकता है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए आय का एक नया जरिया विकसित होने की उम्मीद है.
औषधीय उपयोग के लिए कंपनियों को किया जाएगा आमंत्रित
विधायक ने कहा कि औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लेकर बड़ी कंपनियों को भी हिमाचल में आमंत्रित किया जा रहा है. कंपनियां यहां भांग की खेती कराकर उससे दवाइयों के निर्माण की दिशा में काम कर सकेंगी.
उनके मुताबिक, भांग से तैयार होने वाली औषधियों का इस्तेमाल कुछ गंभीर और असाध्य बीमारियों के उपचार में राहत देने के लिए किया जा सकता है.
ग्रामीण इलाकों में चलेगा प्रचार अभियान
सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार जल्द ही इस पूरी व्यवस्था को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रचार अभियान चलाएगी. इसका उद्देश्य किसानों को भांग की खेती के औद्योगिक और औषधीय उपयोग के बारे में जानकारी देना है, ताकि छोटे स्तर पर खेती करने वाले किसान भी इससे आर्थिक लाभ उठा सकें.
भाजपा के विरोध के दावे को बताया गलत
विधायक ने उन दावों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा है कि भाजपा भांग की खेती का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि जब भांग की खेती को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, उस समय भाजपा के विधायक भी संबंधित कमेटी में शामिल थे और उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी.
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की योजना भांग की खेती को नशे के तौर पर बढ़ावा देने की नहीं, बल्कि रेशा और औषधीय उपयोग के लिए नियंत्रित तरीके से खेती को बढ़ावा देने की है.