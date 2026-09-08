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हिमाचल में अब होगी भांग की खेती! नशे के बजाय दवा और रेशा बनेगा कमाई का जरिया

हिमाचल में भांग की नियंत्रित खेती को बढ़ावा देने की तैयारी है. कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के अनुसार एक बीघा के लिए ₹1,000 फीस और दवा-रेशा उत्पादन पर जोर होगा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:04 PM IST
हिमाचल में अब होगी भांग की खेती! नशे के बजाय दवा और रेशा बनेगा कमाई का जरिया

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