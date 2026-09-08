हिमाचल में अब होगी भांग की खेती! नशे के बजाय दवा और रेशा बनेगा कमाई का जरिया

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सरकार जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और प्रचार अभियान शुरू करने की तैयारी में है, ताकि किसान भांग की खेती के जरिए आर्थिक रूप से लाभ हासिल कर सकें. सरकार का जोर नशीली भांग के बजाय औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए खेती को बढ़ावा देने पर है.