/बिलासपुर पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय चिट्टा सप्लायर अमृतसर से गिरफ्तार; हेरोइन, पिस्टल और कारतूस बरामद

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब के अमृतसर से एक अंतरराज्यीय चिट्टा सप्लायर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12.46 ग्राम चिट्टा (हेरोइन), एक अवैध पिस्टल और सात जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय कुमार, निवासी सुल्तानविंड, अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से हिमाचल में चिट्टे की सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ था.
27.60 ग्राम चिट्टा बरामदगी से खुला नेटवर्क
यह कार्रवाई 27 जुलाई को थाना स्वारघाट क्षेत्र में हुई 27.60 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले की जांच के दौरान सामने आई. उस समय एसडीटी टीम ने नाकाबंदी के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें हरियाणा के सोनीपत निवासी सुनील और अनिल राठी, तथा कुल्लू निवासी नीरत सिंह शामिल थे. तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
डिजिटल जांच से मिला सप्लायर का सुराग
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया. जांच में पता चला कि बरामद चिट्टा अमृतसर निवासी विजय कुमार से खरीदा गया था. इसके बाद बिलासपुर पुलिस की टीम ने पंजाब में दबिश देकर 29 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
पहले से दर्ज हैं पांच मामले
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विजय कुमार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में नशा तस्करी से जुड़े पांच मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके संपर्क में रहे अन्य तस्करों और पूरे सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है.
नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने पर फोकस
बिलासपुर पुलिस का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल नशे की खेप बरामद करना या आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क और उसके स्रोत तक पहुंचकर उसे पूरी तरह ध्वस्त करना है. मामले की जांच जारी है और पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.