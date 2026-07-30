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बिलासपुर पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय चिट्टा सप्लायर अमृतसर से गिरफ्तार; हेरोइन, पिस्टल और कारतूस बरामद

Drug Smuggling: हिमाचल के बिलासपुर पुलिस ने 27.60 ग्राम चिट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर से अंतरराज्यीय सप्लायर को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से 12.46 ग्राम चिट्टा, अवैध पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए. आरोपी पर हिमाचल और पंजाब में पहले से पांच मामले दर्ज हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:29 PM IST
बिलासपुर पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय चिट्टा सप्लायर अमृतसर से गिरफ्तार; हेरोइन, पिस्टल और कारतूस बरामद

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