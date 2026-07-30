/बिलासपुर पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय चिट्टा सप्लायर अमृतसर से गिरफ्तार; हेरोइन, पिस्टल और कारतूस बरामद

27.60 ग्राम चिट्टा बरामदगी से खुला नेटवर्क

यह कार्रवाई 27 जुलाई को थाना स्वारघाट क्षेत्र में हुई 27.60 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले की जांच के दौरान सामने आई. उस समय एसडीटी टीम ने नाकाबंदी के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें हरियाणा के सोनीपत निवासी सुनील और अनिल राठी, तथा कुल्लू निवासी नीरत सिंह शामिल थे. तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था.