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चुनावी तैयारियों में जुटी हिमाचल BJP, 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी-सहप्रभारी घोषित

Himachal BJP: हिमाचल भाजपा ने चुनावी तैयारियों के बीच 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की. चेतन बरागटा को सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 16, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:50 PM IST
चुनावी तैयारियों में जुटी हिमाचल BJP, 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी-सहप्रभारी घोषित
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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