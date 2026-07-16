चुनावी तैयारियों में जुटी हिमाचल BJP, 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी-सहप्रभारी घोषित

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है. पार्टी मुख्यालय से जारी सूची के अनुसार वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इन नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी
नई नियुक्तियों के तहत चंबा का प्रभारी विधायक विपिन परमार और सह-प्रभारी रमेश राणा, नूरपुर का प्रभारी सुरेश चंदेल और सह-प्रभारी विनय शर्मा, कांगड़ा का प्रभारी विधायक विक्रम ठाकुर और सह-प्रभारी संजीव शर्मा बनाए गए हैं.
इसी तरह देहरा में राजेश ठाकुर, पालमपुर में विनोद ठाकुर, लाहौल-स्पीति में नितिन कुमार, कुल्लू में बिहारी लाल शर्मा, मंडी में सुरेश भारद्वाज, सुंदरनगर में तिलकराज शर्मा और हमीरपुर में अमित ठाकुर को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.
ऊना से किन्नौर तक नए प्रभारी नियुक्त
भाजपा ने ऊना में शिशु भाई धर्मी, बिलासपुर में रश्मिधर सूद, सोलन में राजपाल सिंह, सिरमौर में डॉ. संजय ठाकुर, महासू में राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार, शिमला में सुमीत शर्मा और किन्नौर में अजय राणा को जिला प्रभारी नियुक्त किया है. सभी जिलों के साथ सह-प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है, जिन्हें संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
चेतन बरागटा को मिली सोशल मीडिया और आईटी की कमान
भाजपा ने संगठन में एक और अहम नियुक्ति करते हुए पूर्व प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा को प्रदेश सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग का प्रभारी बनाया है. माना जा रहा है कि चुनावी साल को देखते हुए पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है.
बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर फोकस
पार्टी का मानना है कि इन नियुक्तियों से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. भाजपा अब बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और चुनावी तैयारियों को धार देने की दिशा में तेजी से काम करेगी. चुनावी साल से पहले इन नियुक्तियों को संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.