चुनावी तैयारियों में जुटी हिमाचल BJP, 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी-सहप्रभारी घोषित

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है. पार्टी मुख्यालय से जारी सूची के अनुसार वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.