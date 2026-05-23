300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर भाजपा का हमला, करण नंदा बोले- जनता को मिल रहे महंगे बिल

BJP on Congress News(संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश में बिजली दरों को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को लेकर बड़ा हमला बोला है. भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक करण नंदा ने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान मुफ्त बिजली का वादा करने वाली सरकार अब जनता को महंगे बिजली बिलों का झटका दे रही है. साथ ही उन्होंने आचार संहिता के दौरान कैबिनेट बैठक बुलाने पर भी सवाल उठाए हैं.

शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के फैसलों के कारण हिमाचल प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही थी, जबकि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. लेकिन अब सरकार ने सब्सिडी खत्म कर 0 से 125 यूनिट तक बिजली पर 5.44 रुपये प्रति यूनिट शुल्क लगाना शुरू कर दिया है, जिससे न्यूनतम बिजली बिल करीब 750 रुपये तक पहुंच गया है.

करण नंदा ने आरोप लगाया कि सितंबर 2023 में उद्योगों पर बिजली ड्यूटी 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत कर दी गई थी. इसके अलावा वर्ष 2026 में व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट एक रुपये अतिरिक्त सेस लगाया गया, जिससे उद्योग और व्यापार क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है.

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उन्होंने कहा कि दो मीटर से अधिक वाले घरों की सब्सिडी भी बंद कर दी गई है, जिससे किराएदारों, छात्रों और मजदूर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भाजपा ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और सब्सिडी समाप्त करने के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है.

इसके साथ ही करण नंदा ने सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक बुलाकर बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं. भाजपा ने प्रदेश चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेने और सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.