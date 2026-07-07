/शिमला में भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक, मिशन-2027 की रणनीति पर मंथन; संगठन मजबूत करने पर जोर

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Himachal BJP Meeting/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप बैठक मंगलवार को शिमला के चक्कर स्थित पार्टी मुख्यालय 'दीप कमल' में आयोजित हुई. बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक तैयारियों, चुनावी रणनीति और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। इसमें प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह-प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए.
संगठन विस्तार और बूथ स्तर पर फोकस
बैठक के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, सदस्यता अभियान को गति देने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया.साथ ही प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति और आगामी कार्ययोजना पर भी मंथन किया गया.
2027 चुनाव की तैयारियां तेज
भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं. पार्टी का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करना, जनसंपर्क अभियान को तेज करना और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करना है.
राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना
बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, जबकि अब राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिका बदल रही है.
बिंदल ने आरोप लगाया कि जनता कांग्रेस की कथनी और करनी का अंतर अच्छी तरह समझती है और ऐसे मुद्दों पर उसका रुख जनता के सामने स्पष्ट है.