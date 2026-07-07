/शिमला में भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक, मिशन-2027 की रणनीति पर मंथन; संगठन मजबूत करने पर जोर

राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना

बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, जबकि अब राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिका बदल रही है.