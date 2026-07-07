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शिमला में भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक, मिशन-2027 की रणनीति पर मंथन; संगठन मजबूत करने पर जोर

Himachal BJP News: शिमला में भाजपा की कोर ग्रुप बैठक में मिशन-2027, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसकी कथनी और करनी पर सवाल उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 07, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:39 PM IST
शिमला में भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक, मिशन-2027 की रणनीति पर मंथन; संगठन मजबूत करने पर जोर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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