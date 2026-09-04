/नशे के खिलाफ भाजपा चलाएगी अभियान, राम कुमार बोले- कांग्रेस सरकार नशे पर लगाम लगाने में नाकाम

पुबोवाल में दो युवाओं की मौत पर जताई चिंता

राम कुमार ने कहा कि पुबोवाल में हुई दो युवाओं की मौत बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने दावा किया कि मृतकों में से एक युवक के भाई की भी पहले कथित तौर पर नशे के कारण मौत हो चुकी थी और अब परिवार के दूसरे बेटे की भी अर्थी उठी है.