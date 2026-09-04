/नशे के खिलाफ भाजपा चलाएगी अभियान, राम कुमार बोले- कांग्रेस सरकार नशे पर लगाम लगाने में नाकाम

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Una News: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अब अभियान शुरू करने जा रही है. पूर्व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राम कुमार ने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत शनिवार को हरोली में विरोध प्रदर्शन के साथ की जाएगी.
राम कुमार ने हाल ही में पुबोवाल में दो युवाओं की मौत का मामला उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश में नशे का प्रचलन बढ़ा है और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है.
पुबोवाल में दो युवाओं की मौत पर जताई चिंता
राम कुमार ने कहा कि पुबोवाल में हुई दो युवाओं की मौत बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने दावा किया कि मृतकों में से एक युवक के भाई की भी पहले कथित तौर पर नशे के कारण मौत हो चुकी थी और अब परिवार के दूसरे बेटे की भी अर्थी उठी है.
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. राम कुमार ने जांच के दौरान संबंधित फोन रिकॉर्ड की भी जांच किए जाने की मांग उठाई.
कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
पूर्व भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नशे की समस्या पर प्रभावी तरीके से अंकुश नहीं लगाया जा सका. उन्होंने कहा कि नशे के कारण कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के दौरान भी नशे के कारण कई लोगों की जान जाने की बात सामने आई थी. उनके मुताबिक, नशे के खिलाफ केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है.
सरकारी क्षेत्र में नशा निवारण केंद्र खोलने की मांग
राम कुमार ने सरकारी क्षेत्र में भी नशा निवारण केंद्र खोले जाने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को इलाज और पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है.
उन्होंने नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने की बात कही और सांसद खेल कुंभ की तर्ज पर नशे की रोकथाम के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव भी दिया.
राम कुमार ने कहा कि भाजपा नशे के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ-साथ समाज को भी जागरूक किया जाएगा.