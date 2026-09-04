Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /नशे के खिलाफ भाजपा चलाएगी अभियान, राम कुमार बोले- कांग्रेस सरकार नशे पर लगाम लगाने में नाकाम

नशे के खिलाफ भाजपा चलाएगी अभियान, राम कुमार बोले- कांग्रेस सरकार नशे पर लगाम लगाने में नाकाम

Himachal Drug Campaign: ऊना में राम कुमार ने नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. भाजपा शनिवार से हरोली में विरोध प्रदर्शन के साथ नशे के खिलाफ अभियान शुरू करेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 04, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:20 PM IST
नशे के खिलाफ भाजपा चलाएगी अभियान, राम कुमार बोले- कांग्रेस सरकार नशे पर लगाम लगाने में नाकाम

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मणिमहेश यात्रा ने पकड़ी रफ्तार! भोलेनाथ के दरबार उमड़े श्रद्धालु
2
3
4
5