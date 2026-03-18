विधानसभा में हंगामा, CM सुक्खू के खिलाफ बीजेपी लाएगी प्रिविलेज मोशन

Himachal Budget session: बीजेपी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सदन में झूठ बोलकर सभी को गुमराह किया है. इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नियम-75 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने का ऐलान किया है.
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Himachal Budget session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन सियासी माहौल गरमा गया. बीजेपी विधायक दल ने सदन परिसर में जोरदार नारेबाज़ी करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
बीजेपी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सदन में झूठ बोलकर सभी को गुमराह किया है. इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नियम-75 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने का ऐलान किया है.
नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार पारदर्शिता से काम नहीं कर रही और सदन में गलत जानकारी दी जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
कांग्रेस का पलटवार
वहीं, इन आरोपों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी जवाब आया है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सीमित संसाधनों में प्रदेश को बेहतर तरीके से चला रहे हैं और बीजेपी को पहले अपने कामकाज पर नजर डालनी चाहिए.