/पंचायत फंड और लॉटरी को लेकर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार को घेरा, सितंबर में 170 जगह प्रदर्शन का ऐलान

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में एक महीने तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने की घोषणा की है. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सेवा और विकसित भारत-2047 का संकल्प लिया जाएगा.
बिंदल ने बताया कि 17 सितंबर को प्रदेशभर में सेवा और विकसित भारत-2047 के संकल्प का दीपक जलाने के साथ रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा स्वच्छता अभियान, चिकित्सा सेवाएं, पौधारोपण, जल संरक्षण और अनाथालयों व वृद्धाश्रमों में सेवा जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.
सितंबर में 170 स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगस्त में 121 स्थानों पर जन आंदोलन किए गए थे. अब सितंबर में भाजपा 170 स्थानों पर स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. इसके साथ ही 17 जिला स्तरीय प्रदर्शनों में महिलाओं से किए गए चुनावी वादों और उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा.
बिंदल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार से उसकी चुनावी गारंटियों का हिसाब मांगेगी. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 1.07 लाख पद खाली हैं और रोजगार से जुड़ी चुनावी गारंटियां अभी पूरी नहीं हुई हैं.
पंचायतों के फंड को लेकर सरकार पर आरोप
पंचायती राज संस्थाओं के मुद्दे पर बिंदल ने प्रदेश सरकार पर पंचायतों के अधिकारों में दखल देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की राशि का 50 प्रतिशत आईपीएच और पीडब्ल्यूडी विभागों को देने के निर्देश पंचायतों के अधिकारों पर हमला हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा पंचायतों के अधिकारों के कथित हनन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी. बिंदल ने पंचायतों को मिलने वाली वित्तीय राशि और उनके अधिकारों को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए.
लॉटरी को लेकर भी सरकार पर निशाना
लॉटरी के मुद्दे पर भी बिंदल ने सुक्खू सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि केवल राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार परिवारों के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकती. भाजपा नेता ने कहा कि हिमाचल में लॉटरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी.
उन्होंने सरकार से राजस्व बढ़ाने के लिए विकास, निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार जैसे स्थायी साधनों पर ध्यान देने की मांग की.