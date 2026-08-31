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पंचायत फंड और लॉटरी को लेकर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार को घेरा, सितंबर में 170 जगह प्रदर्शन का ऐलान

Rajeev Bindal: हिमाचल BJP अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर पंचायत फंड और लॉटरी को लेकर निशाना साधा। भाजपा सितंबर में 170 जगहों पर प्रदर्शन करेगी।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 31, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:54 PM IST
पंचायत फंड और लॉटरी को लेकर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार को घेरा, सितंबर में 170 जगह प्रदर्शन का ऐलान

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