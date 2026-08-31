/पंचायत फंड और लॉटरी को लेकर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार को घेरा, सितंबर में 170 जगह प्रदर्शन का ऐलान

सितंबर में 170 स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगस्त में 121 स्थानों पर जन आंदोलन किए गए थे. अब सितंबर में भाजपा 170 स्थानों पर स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. इसके साथ ही 17 जिला स्तरीय प्रदर्शनों में महिलाओं से किए गए चुनावी वादों और उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा.