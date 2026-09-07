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PM मोदी के जन्मदिन पर हिमाचल में महीनेभर चलेगा ‘सेवा पखवाड़ा’, 80 हजार घरों में जलेंगे दिए

Rajeev Bindal: PM मोदी के जन्मदिन पर हिमाचल BJP 17 सितंबर से एक महीने का सेवा पखवाड़ा मनाएगी. राजीव बिंदल ने CAG रिपोर्ट को लेकर सुक्खू सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:35 PM IST
PM मोदी के जन्मदिन पर हिमाचल में महीनेभर चलेगा ‘सेवा पखवाड़ा’, 80 हजार घरों में जलेंगे दिए

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