/PM मोदी के जन्मदिन पर हिमाचल में महीनेभर चलेगा ‘सेवा पखवाड़ा’, 80 हजार घरों में जलेंगे दिए

17 से 19 सितंबर तक रक्तदान शिविर

डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि 17 से 19 सितंबर तक पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. मंडल और जिला स्तर पर करीब 25 तरह के सेवा अभियान चलाए जाएंगे. प्रत्येक जिले में ‘सेवा ज्योति यात्रा’ भी निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है.