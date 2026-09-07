/PM मोदी के जन्मदिन पर हिमाचल में महीनेभर चलेगा ‘सेवा पखवाड़ा’, 80 हजार घरों में जलेंगे दिए

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रदेशभर में एक महीने तक ‘सेवा और समर्पण के 25 वर्ष’ सेवा पखवाड़ा मनाएगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने शिमला में प्रेस वार्ता कर अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रदेश के करीब 8,000 बूथों के 80 हजार घरों में दीप जलाने के लक्ष्य के साथ होगी.
17 से 19 सितंबर तक रक्तदान शिविर
डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि 17 से 19 सितंबर तक पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. मंडल और जिला स्तर पर करीब 25 तरह के सेवा अभियान चलाए जाएंगे. प्रत्येक जिले में ‘सेवा ज्योति यात्रा’ भी निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है.
बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 13 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं. उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में करोड़ों लोगों को आवास, शौचालय, नल से जल, मुफ्त राशन और किसानों को आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं मिली हैं.
CAG रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना
प्रेस वार्ता के दौरान राजीव बिंदल ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाल ही में सामने आई CAG रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. बिंदल ने आरोप लगाया कि राज्य में भारी वित्तीय कुप्रबंधन की स्थिति है और सरकार की नीतियों का असर शिक्षा समेत कई क्षेत्रों पर पड़ रहा है.
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 3,500 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है, जबकि करीब 150 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 2,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य 5,000 स्कूल बंद करने का है. हालांकि, ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं.
कर्ज और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा
बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार ने चार वर्षों में करीब 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. इसके बावजूद प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करना विरोधाभासी है. उन्होंने वर्दी और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिना पर्याप्त तैयारी के CBSE और इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि भाजपा अब हर महीने प्रदेश के करीब 200 स्थानों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी.
कंगना के मामले में बिंदल ने बनाई दूरी
मंडी में सांसद कंगना रनौत के व्यवहार को लेकर पूछे गए सवाल पर राजीव बिंदल ने कहा कि कंगना रनौत अपनी बात रखने में खुद सक्षम हैं और वह खुद इसका जवाब देंगी. उन्होंने कहा कि वह कंगना की ओर से जवाब नहीं देंगे.
बिंदल ने इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें अधिकारियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए गए थे. उन्होंने कहा कि सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.