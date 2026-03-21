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Himachal PradeshHimachal Budget 2026: CM सुक्खू ने पेश किया 54,928 करोड़ का बजट, वेतन में कटौती और कई बड़े ऐलान

Himachal Budget 2026: CM सुक्खू ने पेश किया 54,928 करोड़ का बजट, वेतन में कटौती और कई बड़े ऐलान

Himachal Budget: हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2026-27 का बजट पेश किया. CM, मंत्री और विधायकों की सैलरी डेफर, विधायक निधि में कटौती और 3 ऑल-वेदर आधुनिक टाउनशिप्स की घोषणा. पढ़ें पूरा बजट और योजनाओं का असर.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 21, 2026, 05:17 PM IST

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Himachal Budget 2026: CM सुक्खू ने पेश किया 54,928 करोड़ का बजट, वेतन में कटौती और कई बड़े ऐलान

Himachal Budget 2026: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में लगभग 4 घंटे 16 मिनट का लंबा बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह पिछले वर्ष के बजट से 3,586 करोड़ रुपए कम है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा RDG (Revenue Deficit Grant) बंद होने के कारण राज्य को हर साल औसतन 8,105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि RDG बंद होने और तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा.

CM, मंत्री, विधायक और अफसरों का वेतन डेफर
सीएम सुक्खू ने वित्तीय स्थिति को देखते हुए अगले छह महीने तक वेतन में कटौती/डेफर की घोषणा की:
मुख्यमंत्री का मासिक वेतन: 50% डेफर
उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का वेतन: 30% डेफर
विधायकों का वेतन: 20% डेफर

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इसके अलावा, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, एसपी रैंक के अफसरों और न्यायिक अधिकारियों की सैलरी भी डेफर की जाएगी. क्लास-वन और क्लास-टू श्रेणी कर्मचारियों की 3% सैलरी डेफर होगी.

विधायक क्षेत्र विकास निधि में कटौती
वर्तमान वित्तीय हालात को देखते हुए विधायक क्षेत्र विकास निधि को घटाकर 2.10 करोड़ रुपए से 1.10 करोड़ रुपए किया गया.

70 हजार अस्थाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया
सीएम सुक्खू ने 70 हजार अस्थाई कर्मचारियों के लिए साल में दो बार रेगुलर होने की व्यवस्था की घोषणा की. साथ ही, उनके मानदेय में 300 से 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी. न्यूनतम दैनिक वेतन को 50 रुपए बढ़ाकर 750 रुपए किया गया.

हिमाचल में तीन ऑल-वेदर आधुनिक टाउनशिप की घोषणा
मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ऑल-वेदर डेस्टिनेशन बनाने के लिए तीन आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना भी पेश की:
हिम चंडीगढ़ – सोलन जिले के बद्दी के सुल्तानपुर इलाके में
हिम पंचकूला – सिरमौर जिले के मोरनी हिल के पास
धोलादर टाउनशिप – धोलादर क्षेत्र में

प्रत्येक टाउनशिप लगभग 10 हजार बीघा भूमि पर विकसित होगी. इन प्रोजेक्ट्स से प्रदेश में संतुलित आर्थिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार सृजन और बड़े शहरों पर दबाव कम होने की उम्मीद है.

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