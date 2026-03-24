हिमाचल बजट पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने बताया संतुलित तो भाजपा ने किया विरोध

Una News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर जहां विपक्षी भाजपा इसे ‘विनाशकारी बजट’ बता रही है, वहीं सत्ताधारी कांग्रेस इसे सभी वर्गों के हित में संतुलित बजट बता रही है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बजट को बताया संतुलित

ऊना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष देसराज गौतम ने मुख्यमंत्री सुक्खू के चौथे बजट की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी.

RDG बंद होने के बावजूद विकास पर फोकस

देसराज गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा RDG बंद किए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने संतुलित बजट पेश किया है. उन्होंने इसे एक सकारात्मक और विकासोन्मुख कदम बताया.

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भाजपा पर साधा निशाना

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के तौर पर भाजपा प्रदेश हित के मुद्दों को सही ढंग से नहीं उठा पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां प्रदेश के हित में नहीं हैं.

‘भाजपा को विपक्ष में ही रहना चाहिए’

देसराज गौतम ने तीखा बयान देते हुए कहा कि भाजपा को हमेशा विपक्ष में ही रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और बजट इसी दिशा में एक अहम कदम है.