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हिमाचल में अफसरशाही में ‘महाभारत’! CS संजय गुप्ता के बड़े आरोपों से मचा हड़कंप

CS Sanjay Gupta: हिमाचल प्रदेश में चेस्टर हिल मामले को लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पूर्व मुख्य सचिवों और रेरा चीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रशासनिक हलकों में विवाद गहराया, जानें पूरा मामला.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:46 PM IST

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हिमाचल में अफसरशाही में ‘महाभारत’! CS संजय गुप्ता के बड़े आरोपों से मचा हड़कंप

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में चेस्टर हिल मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में बड़ा विवाद सामने आया है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अपने खिलाफ लगे आरोपों पर सफाई देते हुए पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

खुद पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद
संजय गुप्ता ने कहा कि छोटा शिमला थाने में उनके खिलाफ दर्ज शिकायत पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 एकड़ जमीन खरीदने का मामला नियमों के तहत जुलाई 2025 में सरकारी अनुमति के बाद किया गया था.
उन्होंने यह भी कहा कि जमीन का कलेक्टर रेट 1.10 करोड़ रुपये था, जबकि उन्होंने 1.35 करोड़ रुपये में खरीदारी की, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता का सवाल नहीं उठता.

पूर्व मुख्य सचिवों पर लगाए आरोप
मुख्य सचिव ने पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और आरडी धीमान की कार्यप्रणाली और ईमानदारी पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और शिकायत भी उन्हीं के प्रभाव में दर्ज कराई गई है.

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पूर्व रेरा चीफ पर भी सवाल
संजय गुप्ता ने पूर्व रेरा प्रमुख श्रीकांत बालदि का भी जिक्र करते हुए कहा कि यदि चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में कोई अनियमितता थी, तो उसकी मंजूरी पूर्व कार्यकाल में ही दी गई थी.

‘साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश’
मुख्य सचिव का कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए यह पूरा मामला उठाया जा रहा है. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को पारदर्शी बताते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर गलत जानकारी फैला रहे हैं.

जांच और राजनीतिक असर
उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ मामलों में पहले से जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है. साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि सरकार की नीति के तहत संदिग्ध ईमानदारी वाले अधिकारियों को अहम पद नहीं दिए जाएंगे.

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