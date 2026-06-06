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सुक्खू सरकार का बड़ा तोहफा, 1200 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

Himachal Cabinet Meeting: मंत्रिमंडल ने करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के उन मामलों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है जिन्हें विभिन्न विभागों द्वारा पहले अस्वीकार कर दिया गया था. एक विशेष एकमुश्त राहत उपाय के तहत वास्तविक मामलों की दोबारा जांच कर आवश्यक छूट के साथ विचार किया जाएगा.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 06, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:26 PM IST
सुक्खू सरकार का बड़ा तोहफा, 1200 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 7 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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