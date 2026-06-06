रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने 400 वर्क इंस्पेक्टर, 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्टाफ नर्स, 250 मल्टी टास्क वर्कर, 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के पद भरने को मंजूरी दी है. इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 75 सहायक प्रोफेसर और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 17 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी.