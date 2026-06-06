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Himachal Cabinet Meeting(अंकुश डोभाल): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट के इन फैसलों से हजारों युवाओं, किसानों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
मंत्रिमंडल ने करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के उन मामलों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है जिन्हें विभिन्न विभागों द्वारा पहले अस्वीकार कर दिया गया था. एक विशेष एकमुश्त राहत उपाय के तहत वास्तविक मामलों की दोबारा जांच कर आवश्यक छूट के साथ विचार किया जाएगा.
कैबिनेट ने सरकारी भूमि पर आवासीय, कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए कब्जाधारी भूमिहीन परिवारों और छोटे किसानों को राहत देते हुए नियमितीकरण नीति-2026 को मंजूरी दी. यह नीति सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी.
किसानों को राहत देने के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया. इसके तहत नीलामी की स्थिति का सामना कर रहे किसानों के तीन लाख रुपये तक के पात्र कृषि ऋण पर ब्याज का 50 प्रतिशत भार राज्य सरकार उठाएगी. इससे प्रदेश के 6,356 किसानों को लाभ मिलेगा.
रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने 400 वर्क इंस्पेक्टर, 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्टाफ नर्स, 250 मल्टी टास्क वर्कर, 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के पद भरने को मंजूरी दी है. इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 75 सहायक प्रोफेसर और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 17 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी.
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सिविल अस्पताल सरकाघाट को 150 बिस्तरों और सिविल अस्पताल बद्दी को 200 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई है. साथ ही पीएचसी कलोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा तथा मनपुरा और मंजहेली में नए स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे.
कैबिनेट ने HIMCARE योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख और 10 लाख रुपये तक करने का भी निर्णय लिया है, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.
मंत्रिमंडल ने पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस लेने और अभ्यर्थियों को 4.27 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क लौटाने को मंजूरी दी.
इसके अलावा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी गई, जिसके तहत ई-बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
कैबिनेट ने चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रसंस्करण और परिवहन को विनियमित करने हेतु हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन को भी मंजूरी दी है.
जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू क्षेत्र में अग्निकांड से प्रभावित 15 परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज स्वीकृत किया गया है. जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें 7-7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
इसके अलावा चरागाह नीति-2026, राज्य नवाचार नीति, मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति के गठन और कई मेलों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई.