हिमाचल कैबिनेट की बड़ी सौगात, 7500 से अधिक सरकारी नौकरियों पर लगी मुहर

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Himachal Cabinet Meeting(अंकुश डोभाल): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, कर्मचारियों और विभिन्न वर्गों के हित में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. करीब छह घंटे से अधिक चली इस बैठक में 119 एजेंडा पर चर्चा हुई और शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, पंचायती राज समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी. शिक्षा विभाग में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 3950 चौकीदार एवं मल्टी टास्क वर्कर तथा 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरियन) के पद भरे जाएंगे. वहीं स्वास्थ्य विभाग में 280 टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती किए जाएंगे। जिला नूरपुर पुलिस के लिए 102 नए पद भी सृजित किए गए हैं. सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और राज्य चयन आयोग के माध्यम से होंगी.
कैबिनेट ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का फैसला भी लिया है.
बैठक में आशा वर्करों और नंबरदारों के मानदेय में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई. अब आशा वर्करों का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जबकि नंबरदारों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है. इसके अलावा पीजी डॉक्टरों का स्टाइपेंड 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है.
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने हमीरपुर में एम्स स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने और आईजीएमसी शिमला में रेडियो थेरेपी की 30 नई सीटें शुरू करने का भी निर्णय लिया है.
मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए भी सरकार ने राहत भरे फैसले लिए हैं. मछुआरों को नाव और जाल की खरीद पर 70 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही बंद सीजन के दौरान 3,000 रुपये सम्मान निधि देने को भी मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने चार जिलों में लोक अदालतें स्थापित करने की मंजूरी भी दी है. वहीं सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है.
बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हुई. सरकार ने 15 अगस्त के बाद मानसून सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा एमआईएस योजना के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद को मंजूरी दी गई, हालांकि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर कोई फैसला नहीं लिया गया.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार फैसले ले रही है. इन निर्णयों से प्रदेश के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा.