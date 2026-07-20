हिमाचल कैबिनेट की बड़ी सौगात, 7500 से अधिक सरकारी नौकरियों पर लगी मुहर

कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी. शिक्षा विभाग में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 3950 चौकीदार एवं मल्टी टास्क वर्कर तथा 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरियन) के पद भरे जाएंगे. वहीं स्वास्थ्य विभाग में 280 टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती किए जाएंगे। जिला नूरपुर पुलिस के लिए 102 नए पद भी सृजित किए गए हैं. सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और राज्य चयन आयोग के माध्यम से होंगी.