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हिमाचल कैबिनेट की बड़ी सौगात, 7500 से अधिक सरकारी नौकरियों पर लगी मुहर

Himachal Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी. शिक्षा विभाग में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 3950 चौकीदार एवं मल्टी टास्क वर्कर तथा 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरियन) के पद भरे जाएंगे.

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 20, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:09 PM IST
हिमाचल कैबिनेट की बड़ी सौगात, 7500 से अधिक सरकारी नौकरियों पर लगी मुहर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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