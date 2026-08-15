/हिमाचल में मानसून सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस ने 2027 चुनाव को लेकर शुरू की तैयारी: विनय कुमार

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Nahan News: हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने बड़ा बयान दिया है. दिल्ली दौरे से लौटे विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश में मानसून सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई. कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है.
चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार
विनय कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस संगठन का विस्तार किया जाएगा, ताकि पार्टी चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतर सके.
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश में मिशन रिपीट को लेकर रणनीति तैयार कर रही है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है.
मानसून सत्र के बाद कैबिनेट विस्तार
मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मानसून विधानसभा सत्र के बाद ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा. उनके इस बयान के बाद मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं.
सड़क हादसे में घायलों से मिले विनय कुमार
दिल्ली दौरे से लौटने के बाद विनय कुमार ने मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचकर रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के गतलोग में हुए सड़क हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना.
उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने और हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए.
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का दावा
विनय कुमार ने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज समेत जिले के अन्य अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठनात्मक विस्तार और चुनावी तैयारियों के साथ सरकार की प्राथमिकता आम लोगों से जुड़े मुद्दों और सुविधाओं को मजबूत करना भी है.