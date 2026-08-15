/हिमाचल में मानसून सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस ने 2027 चुनाव को लेकर शुरू की तैयारी: विनय कुमार

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का दावा

विनय कुमार ने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज समेत जिले के अन्य अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.