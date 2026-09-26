/हिमाचल में कैबिनेट विस्तार पर रजनी पाटिल का बड़ा खुलासा, बोलीं- CM ने अभी तक नहीं दिया प्रस्ताव

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. शिमला में संगठनात्मक बैठकों के बाद पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक कोई प्रस्ताव उनके सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव दिए जाने के बाद ही इस दिशा में आगे की प्रक्रिया होगी.
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कुछ समय से हिमाचल कांग्रेस में चर्चाएं चल रही हैं. सितंबर में भी संभावित विस्तार और फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलचल रही थी.
संगठन में खींचतान पर क्या बोलीं पाटिल?
प्रदेश कांग्रेस संगठन में सामने आ रही आपसी खींचतान के सवाल पर रजनी पाटिल ने कहा कि थोड़ी बहुत खींचतान हर जगह होती है. उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा.
पाटिल ने संगठनात्मक बैठकों का हवाला देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में जिला अध्यक्षों ने शिकायत की है कि ब्लॉक अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनते. उन्होंने संगठन में अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
प्रदेश कांग्रेस की बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया है. जिला अध्यक्षों से पिछले तीन महीनों के संगठनात्मक कामकाज का ब्योरा भी मांगा गया है.
2027 चुनाव की तैयारियों पर फोकस
रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं. पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और लोगों के बीच जाकर मुद्दे उठाने की रणनीति पर काम कर रही है.
उन्होंने पेपर लीक को भी कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में शामिल बताया और कहा कि पार्टी इस विषय को जनता के बीच उठाएगी. वहीं राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तर्ज पर हिमाचल में भी कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही.
जगत सिंह नेगी की बयानबाजी पर अनुशासन का संदेश
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की हालिया बयानबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर पाटिल ने कहा कि यदि इस तरह की बयानबाजी जारी रहती है तो पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जरूरत पड़ सकती है. उन्होंने नेताओं और पदाधिकारियों से संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया.
चुनाव आयोग को लेकर पाटिल के आरोप
प्रेस वार्ता के दौरान रजनी पाटिल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों को दोहराते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और हटाने की मांग की. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में चुनाव विभाग के बाहर प्रदर्शन भी किया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध जताया.
पाटिल ने अपने संबोधन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल भी किया. उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए और ईवीएम को लेकर कांग्रेस की आपत्तियां दोहराईं. ये राजनीतिक आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं; चुनाव आयोग की निष्पक्षता या चुनावों में कथित गड़बड़ी के संबंध में इन दावों को स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.
कांग्रेस ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लेकर हिमाचल के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन करने और इसे जनता के बीच ले जाने की बात कही है.
हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों का भी किया जिक्र
रजनी पाटिल ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों का उल्लेख करते हुए मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के आरोपों को दोहराया. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बड़ी संख्या में वोट काटे गए और महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों से जुड़े घटनाक्रम का भी जिक्र किया.
इन आंकड़ों और आरोपों पर कांग्रेस तथा संबंधित चुनाव प्राधिकरणों के बीच मतभेद हैं, इसलिए इन्हें रजनी पाटिल और कांग्रेस के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए.