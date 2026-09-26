/हिमाचल में कैबिनेट विस्तार पर रजनी पाटिल का बड़ा खुलासा, बोलीं- CM ने अभी तक नहीं दिया प्रस्ताव

चुनाव आयोग को लेकर पाटिल के आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान रजनी पाटिल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों को दोहराते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और हटाने की मांग की. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में चुनाव विभाग के बाहर प्रदर्शन भी किया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध जताया.