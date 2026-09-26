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हिमाचल में कैबिनेट विस्तार पर रजनी पाटिल का बड़ा खुलासा, बोलीं- CM ने अभी तक नहीं दिया प्रस्ताव

Himachal Congress: हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कैबिनेट विस्तार पर कहा कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. संगठन और 2027 चुनाव पर भी बोलीं.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 26, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 05:12 PM IST
हिमाचल में कैबिनेट विस्तार पर रजनी पाटिल का बड़ा खुलासा, बोलीं- CM ने अभी तक नहीं दिया प्रस्ताव

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