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CBSE पैटर्न के नाम पर अभिभावकों को झटका! 350 छात्रों वाले स्कूल में न किताबें, न शिक्षक

Himachal Pradesh News: रामपुर के पदम उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में CBSE पैटर्न लागू होने के बावजूद किताबों और शिक्षकों की भारी कमी. निजी स्कूल छोड़कर आए 350 से अधिक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, अभिभावकों ने जताई चिंता.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 23, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:22 PM IST
CBSE पैटर्न के नाम पर अभिभावकों को झटका! 350 छात्रों वाले स्कूल में न किताबें, न शिक्षक

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