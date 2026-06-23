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Rampur News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कुछ विद्यालयों में CBSE पाठ्यक्रम लागू किया है. हालांकि शिमला जिले के रामपुर बुशहर स्थित पदम उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नई व्यवस्था शुरू होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है.
CBSE पैटर्न लागू होने की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर इस सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलाया. बेहतर शिक्षा की उम्मीद में करीब 350 विद्यार्थियों ने यहां प्रवेश लिया, लेकिन नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी स्कूल में CBSE पाठ्यक्रम की किताबें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं.
PDF के सहारे चल रही पढ़ाई
विद्यालय में नौवीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों को फिलहाल PDF फाइलों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है. वहीं कई महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों के पद खाली होने के कारण पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. नियमित शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई हैं.
अभिभावकों का कहना है कि CBSE पैटर्न लागू होने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने बच्चों का निजी स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी विद्यालय में दाखिला कराया था. उन्हें उम्मीद थी कि यहां निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, लेकिन किताबों और शिक्षकों की कमी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.
कई शिक्षक पद अब भी खाली
स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुरेश कश्यप के अनुसार गणित और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पांच में से केवल एक शिक्षक ने ही कार्यभार संभाला है. इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
उन्होंने बताया कि किताबें उपलब्ध न होने के कारण विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक प्रभावी नहीं मानी जा सकती.
जल्द समाधान की मांग
अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन ने सरकार से मांग की है कि विद्यालय में जल्द से जल्द CBSE पाठ्यक्रम की किताबें उपलब्ध कराई जाएं और खाली पड़े शिक्षक पदों को भरा जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गईं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
CBSE पैटर्न लागू करने का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी संसाधनों और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक माना जा रहा है.