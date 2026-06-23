Rampur News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कुछ विद्यालयों में CBSE पाठ्यक्रम लागू किया है. हालांकि शिमला जिले के रामपुर बुशहर स्थित पदम उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नई व्यवस्था शुरू होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है.