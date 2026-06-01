राज्यपाल ने किया स्व-गणना के प्रथम चरण का शुभारंभ, 1 से 15 जून तक चलेगा अभियान

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 के पहले चरण के तहत स्व-गणना अभियान की शुरुआत हो गई है. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन से इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया और स्वयं ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया पूरी कर इसकी शुरुआत की. यह अभियान पूरे प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा.

कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश की निदेशक दीप शिखा शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने राज्यपाल को डिजिटल स्व-गणना प्रक्रिया और पोर्टल की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी.

विकास योजनाओं की आधारशिला है जनगणना

स्व-गणना पूरी करने के बाद राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि जनगणना केवल आबादी की गणना नहीं है, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों का आधार भी है. उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि के भीतर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें.

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सुरक्षित रखें स्व-गणना आईडी

राज्यपाल ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक नागरिक को एक विशेष "स्व-गणना आईडी" प्राप्त होगी. इस आईडी को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि 16 जून से 15 जुलाई 2026 के बीच घर-घर पहुंचने वाले प्रगणकों को यह आईडी उपलब्ध करानी होगी, जिससे जनगणना प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके.

सही जानकारी देने पर जोर

उन्होंने लोगों से जनगणना के दौरान सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया. राज्यपाल ने कहा कि सही आंकड़े सरकारों को योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने और जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे.

हिमाचल समेत तीन राज्यों को मिली प्राथमिकता

राज्यपाल ने बताया कि वर्ष 2011 के बाद होने वाली यह जनगणना कई महत्वपूर्ण आंकड़ों को अपडेट करने का अवसर प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे बर्फबारी प्रभावित राज्यों में मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए जनगणना कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है.

इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विकास संबंधी जरूरतों से जुड़े अद्यतन आंकड़े जुटाए जाएंगे, जो भविष्य की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे.