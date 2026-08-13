चंबा-पांगी मार्ग सतरुंडी नाले में बाढ़ के कारण बंद

पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों को ऐसी परिस्थितियों में घंटों फंसना केवल परेशानी नहीं, बल्कि सुरक्षा का गंभीर विषय भी है. खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बीमार यात्रियों के लिए ऐसी स्थिति बेहद चिंताजनक हो सकती है. पंगवाल एकता मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर और उपाध्यक्ष मगत बडोतरा ने सतरुंडी नाले में फंसे सभी लोगों को तत्काल सुरक्षित सहायता उपलब्ध करवाई जाए.