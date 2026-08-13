चंबा-पांगी मार्ग सतरुंडी नाले में बाढ़ के कारण बंद

राज्य चुनें
Chamba Pangi Road Closed News(सोमी प्रकाश भुवेता): चंबा-पांगी मार्ग पर सतरुंडी नाले में बाढ़ के कारण मुख्य बंद हो गया है. इस वजह से जहां चंबा से पांगी की ओर जा रहे कई यात्री और टैक्सियां बीच रास्ते में फंस गई हैं तो वहीं पांगी से चंबा की ओर मटर लेकर आ रहे वाहन भी घंटों से रास्ते में फंसे हैं.
बीच रास्ते में फंसे लोगों का कहना है कि जब प्रशासन को पहले से पता था कि सतरुंडी नाले में बाढ़ के कारण मार्ग बंद है, तो चंबा की तरफ से आने वाले वाहनों को ऊपर की ओर स्थापित चेक पोस्ट पर ही क्यों नहीं रोका गया? उन्हें ऐसे स्थान तक जाने की अनुमति क्यों दी गई, जहां आगे रास्ता बंद था?
पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों को ऐसी परिस्थितियों में घंटों फंसना केवल परेशानी नहीं, बल्कि सुरक्षा का गंभीर विषय भी है. खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बीमार यात्रियों के लिए ऐसी स्थिति बेहद चिंताजनक हो सकती है. पंगवाल एकता मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर और उपाध्यक्ष मगत बडोतरा ने सतरुंडी नाले में फंसे सभी लोगों को तत्काल सुरक्षित सहायता उपलब्ध करवाई जाए.
साथ ही सड़क बंद होने की सूचना चेक पोस्ट और अन्य प्रमुख स्थानों पर समय रहते दी जाए और जब तक मार्ग सुरक्षित न हो, वाहनों को पीछे ही रोका जाए. इसके अलावा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में यात्रियों और वाहन चालकों को समय पर सूचना देने की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए.
प्रशासन से अपेक्षा है कि इस घटना को केवल एक अस्थायी परेशानी न मानकर जवाबदेही और व्यवस्था में सुधार का विषय माना जाएगा. सड़क बंद होना प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन लोगों को बंद सड़क तक पहुंचने से रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है.