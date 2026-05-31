हिमाचल में बड़ा हादसा: साच पास जाते वक्त 500 मीटर गहरी खाई में गिरी टैक्सी, बेंगलुरु के 8 पर्यटकों की मौत

Chamba Accident: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बेंगलुरु से आए आठ पर्यटकों की जान चली गई. मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। पर्यटकों से भरी टैक्सी अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु से आए दो परिवारों ने शुक्रवार को डलहौजी से एक टैक्सी बुक की थी. सभी पर्यटक दोपहर करीब 12 बजे साच पास क्षेत्र में बर्फबारी और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए रवाना हुए थे.

GPS से मिली हादसे की जानकारी

शाम तक टैक्सी के डलहौजी वापस नहीं लौटने पर वाहन मालिक को चिंता हुई. उसने गाड़ी की जीपीएस लोकेशन ट्रैक की, जिसमें वाहन कालावन क्षेत्र के पास एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई दिया. काफी देर तक कोई गतिविधि नजर नहीं आने पर स्थानीय स्तर पर तलाश शुरू की गई.

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शनिवार दोपहर बाद दुर्घटना की जानकारी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया.

खराब मौसम और दुर्गम इलाके ने बढ़ाई मुश्किलें

हादसा बेहद दुर्गम और खतरनाक पहाड़ी क्षेत्र में हुआ. खराब मौसम, खड़ी ढलान और गहरी खाई के कारण शनिवार को शवों को बाहर निकालना संभव नहीं हो सका.

रविवार सुबह से प्रशासन, पुलिस और बचाव दल ने राहत एवं बचाव अभियान दोबारा शुरू कर दिया है. शवों को खाई से बाहर निकालने के लिए रस्सियों और ह्यूमन चेन की मदद ली जा रही है.

नेटवर्क न होने से रेस्क्यू में दिक्कत

हादसा स्थल ऐसे इलाके में स्थित है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है. इससे बचाव दल और प्रशासन के बीच संपर्क बनाए रखने में भी कठिनाई आ रही है.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव

प्रशासन के अनुसार, सभी शवों को खाई से बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके बाद मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

फिलहाल दुर्घटना के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस हादसे के हर पहलू की जांच कर रही है.