CM ऑफिस के रिनोवेशन पर BJP का हमला, राजेंद्र राणा ने 50 करोड़ खर्च पर उठाए सवाल

राज्य चुनें
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के रिनोवेशन को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार पर भारी कर्ज बढ़ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के रिनोवेशन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपये का टेंडर होने के बावजूद 50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने का दावा सामने आ रहा है.
हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री कार्यालय के रिनोवेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल में 44,600 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय को आलीशान बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
‘उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री का आलीशान कार्यालय बनाया जा रहा’
राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब उनका आलीशान कार्यालय तैयार किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय में फर्नीचर के साथ-साथ टाइल्स और पॉलिश पर भी तय दरों से अधिक राशि खर्च की जा रही है.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सचिवालय की इमारत हेरिटेज बिल्डिंग है और इसमें बिना अनुमति बदलाव किए गए हैं। राणा के अनुसार, यह मामला अदालत में विचाराधीन है.
दिल्ली की निजी कंपनी को कंसल्टेंसी देने पर भी सवाल
भाजपा नेता ने प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी दिल्ली की एक निजी कंपनी को दिए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हमीरपुर बस अड्डे, नादौन में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय के रिनोवेशन का काम भी इसी निजी आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा देखा जा रहा है.
राणा ने दावा किया कि इस कंपनी को अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. उन्होंने सवाल किया कि जब प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अपना आर्किटेक्ट विंग मौजूद है, तो सरकार को उस पर भरोसा क्यों नहीं है और इतनी बड़ी राशि निजी कंपनी को क्यों दी जा रही है.
‘सवाल पूछने पर भी FIR दर्ज होगी क्या?’
राजेंद्र राणा ने कहा कि विपक्ष होने के नाते उन्होंने पहले भी प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने सवाल किया कि क्या अब मुख्यमंत्री कार्यालय के रिनोवेशन और निजी कंसल्टेंसी को लेकर सवाल उठाने पर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.
उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे ‘एफआईआर वाली सरकार’ करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने अपने लाभ के लिए कई धाराओं में भी बदलाव किए हैं.