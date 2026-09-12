CM ऑफिस के रिनोवेशन पर BJP का हमला, राजेंद्र राणा ने 50 करोड़ खर्च पर उठाए सवाल

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के रिनोवेशन को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार पर भारी कर्ज बढ़ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के रिनोवेशन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपये का टेंडर होने के बावजूद 50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने का दावा सामने आ रहा है.