/80वें स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू की बड़ी घोषणाएं, कर्मचारियों से लेकर युवाओं और किसानों के लिए किए कई ऐलान

दूध प्रसंस्करण ढांचे पर 150 करोड़ खर्च होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के ढगवार में करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर क्षमता वाला प्रदेश का पहला अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका कार्य इसी वर्ष पूरा होगा. इससे कांगड़ा, ऊना, चंबा और हमीरपुर के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा. उन्होंने अगले दो वर्षों में सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण ढांचे पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की.