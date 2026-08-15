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80वें स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू की बड़ी घोषणाएं, कर्मचारियों से लेकर युवाओं और किसानों के लिए किए कई ऐलान

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर 100 नए CBSE स्कूल, 4,000 पदों पर भर्ती, कर्मचारियों-पेंशनरों के बकाया भुगतान समेत कई बड़ी घोषणाएं कीं.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 15, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:48 PM IST
80वें स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू की बड़ी घोषणाएं, कर्मचारियों से लेकर युवाओं और किसानों के लिए किए कई ऐलान

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