/80वें स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू की बड़ी घोषणाएं, कर्मचारियों से लेकर युवाओं और किसानों के लिए किए कई ऐलान

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली.
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी माह वेतन बकाया के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे. वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन के बकाया का अतिरिक्त 35 प्रतिशत और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को 15 प्रतिशत बकाया इसी माह दिया जाएगा. इन भुगतानों पर सरकार 281 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
मुख्यमंत्री ने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा भी की. वहीं, इस माह से 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों की सेवाएं जारी रहेंगी और वे 31 मार्च 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.
एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत करीब 9,000 आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया जाएगा. सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके एनएचएम कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन दिया जाएगा. आउटसोर्स स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों, ऑपरेशन थिएटर सहायकों और प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए 25,000 रुपये और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह संशोधित पारिश्रमिक 1 सितंबर 2026 से लागू होगा. मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने की भी घोषणा की.
CM सुक्खू ने कहा कि मल्टी-टास्क वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों की चिंताओं के प्रति सरकार संवेदनशील है. इनसे जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और उचित लाभ देने के लिए नीति लाने पर विचार किया जा रहा है.
2 अक्टूबर से शुरू होंगी दो नई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने ‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ और ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करने की घोषणा की. इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना का पायलट चरण 2 अक्टूबर से प्रदेश के विभिन्न जिलों के 21 आईसीडीएस ब्लॉकों में शुरू होगा. छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और परिणामों के आधार पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.
योजना के तहत माताओं, महिलाओं और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाले पोषण सहयोग को मजबूत किया जाएगा. चावल, दाल, तेल, बिस्किट, पंजीरी और मिल्क पाउडर की जगह अधिक पौष्टिक और स्वच्छ तरीके से पैक किए गए प्रीमिक्स खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जाएंगे. लाभार्थियों की पसंद के अनुसार सप्ताह में तीन बार दूध या अंडे भी दिए जाएंगे. 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के गर्म पके भोजन की पोषण गुणवत्ता भी बढ़ाई जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की खरीद प्रक्रिया जिला और आईसीडीएस ब्लॉक स्तर पर होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शी खरीद और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.
वहीं, पिछले एक वर्ष में आठ चरणों में किए गए सर्वेक्षण के बाद प्रदेश के करीब 19 लाख परिवारों में से 1.80 लाख परिवारों की पहचान ऐसे परिवारों के रूप में की गई है, जिन्हें सरकार से अधिक सहायता की जरूरत है. इन परिवारों के लिए 2 अक्टूबर से ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू होगी. अगले दो वर्षों में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तंत्र तैयार किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों की जरूरतों का आकलन अगले दो माह में किया जाएगा और केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को इन परिवारों पर केंद्रित किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इनमें आधे से अधिक परिवार पहले से बीपीएल सूची में हैं और बीपीएल परिवारों को मिलने वाले किसी भी लाभ को कम या वापस नहीं लिया जाएगा.
दूध प्रसंस्करण ढांचे पर 150 करोड़ खर्च होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के ढगवार में करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर क्षमता वाला प्रदेश का पहला अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका कार्य इसी वर्ष पूरा होगा. इससे कांगड़ा, ऊना, चंबा और हमीरपुर के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा. उन्होंने अगले दो वर्षों में सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण ढांचे पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की.
CM सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो समर्पित बागवानी नीति लागू करेगा. इससे करीब 82,200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. सेब पैकेजिंग में यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने से बागवानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है और उनकी उपज के बेहतर दाम सुनिश्चित हुए हैं.
भर्ती और युवाओं को लेकर भाजपा पर निशाना
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जेन-जी युवाओं से पारदर्शी और योग्यता आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने पिछली भाजपा सरकार के दौरान पुलिस भर्ती पेपर लीक और कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने भर्ती में कदाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें जेल भेजा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां परिवार अपने गांव में रहकर प्रतिमाह 20 से 25 हजार रुपये तक कमा सके. इसके लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और स्वरोजगार के क्षेत्र में नई पहल की जा रही हैं.
वित्तीय आत्मनिर्भरता का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने राज्य को मिलने वाले करीब 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया है. इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश कठिन वित्तीय स्थिति से बाहर निकलकर लगातार वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन-पेंशन भुगतान में समस्या केवल एक बार छह दिनों के लिए आई थी. राज्य अब अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है. उन्होंने भाखड़ा परियोजना से जुड़े करीब 7,000 करोड़ रुपये के दावे सहित शानन, बैरास्यूल, जल उपकर और चंडीगढ़ से जुड़े मामलों में प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने की बात कही.
7 सितंबर से चिट्टा-मुक्त अभियान का दूसरा चरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सहयोग से ‘चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान’ शुरू किया गया है. अभियान का दूसरा चरण 7 सितंबर 2026 से ऊना से शुरू होगा. जल्द ही ‘खेलो हिमाचल, चिट्टा-मुक्त अभियान’ भी शुरू किया जाएगा, ताकि युवाओं को खेलों से जोड़कर स्वस्थ और उत्पादक जीवनशैली के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने और ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए सख्त फैसले लिए जा रहे हैं.
पेयजल और धार्मिक पर्यटन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यापक योजना लागू की जा रही है. जल ढांचे को मजबूत करने, पुनर्निर्माण और भू-जल पुनर्भरण के लिए भी कई पहल की जा रही हैं.
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंडी में माता बगलामुखी रोपवे जनता को समर्पित किया गया है. चिंतपूर्णी और बाबा बालक नाथ मंदिर में भी रोपवे बनाए जाएंगे, जबकि मंडी में शिव धाम का काम शुरू हो चुका है.
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए विदेश भेजा गया है. 200 शिक्षकों को भी वैश्विक स्तर की बेहतर कार्यप्रणालियों का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा गया है. आने वाले वर्षों में मेधावी विद्यार्थियों और डॉक्टरों को भी विदेश शैक्षणिक भ्रमण की सुविधा दी जाएगी.
स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ चमियाणा अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है. निजी अस्पतालों में इसकी लागत आमतौर पर 5 लाख रुपये से अधिक होती है, जबकि सरकारी संस्थानों में यह सुविधा 30,000 से 80,000 रुपये की लागत में उपलब्ध करवाई जा रही है. आईजीएमसी शिमला को भी मरीज केंद्रित सुविधाओं के साथ और मजबूत किया जा रहा है.
समारोह में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक संजय रतन, सुरेश कुमार, विवेक शर्मा और इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार शर्मा, पूर्व विधायक मंजीत डोगरा, विभिन्न निगमों और बोर्डों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव के.के. पंत, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त गंधर्वा राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुर सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे.