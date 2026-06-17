CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली मुफ्त बिजली रॉयल्टी बढ़ाने, ऊर्जा बकाया राशि के भुगतान और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग उठाई.