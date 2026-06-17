Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /CM सुक्खू ने केंद्र के सामने रखीं बड़ी मांगें, बिजली रॉयल्टी से लेकर ₹7,784 करोड़ बकाया का मुद्दा उठाया

CM सुक्खू ने केंद्र के सामने रखीं बड़ी मांगें, बिजली रॉयल्टी से लेकर ₹7,784 करोड़ बकाया का मुद्दा उठाया

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर हिमाचल के लिए अधिक मुफ्त बिजली रॉयल्टी, ₹7,784 करोड़ ऊर्जा बकाया, एयरो सिटी विकास और शहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग उठाई.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 17, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:08 PM IST
CM सुक्खू ने केंद्र के सामने रखीं बड़ी मांगें, बिजली रॉयल्टी से लेकर ₹7,784 करोड़ बकाया का मुद्दा उठाया

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CM सुक्खू ने केंद्र से अधिक मुफ्त बिजली रॉयल्टी और वित्तीय सहायता की रखी मांग
CM Sukhvinder Singh Sukhu0 min ago
2
Uddhav Shiv Sena Crisis6 min ago
3
Property New Rules 202616 min ago
4
NEET UG Re-Examination Case52 min ago
5
Argentina defeats Algeria1 hr ago