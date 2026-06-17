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CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली मुफ्त बिजली रॉयल्टी बढ़ाने, ऊर्जा बकाया राशि के भुगतान और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग उठाई.
जलविद्युत परियोजनाओं में अधिक मुफ्त बिजली की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) की जलविद्युत परियोजनाओं में शुरुआती 12 वर्षों की अवधि पूरी होने के बाद राज्य को मिलने वाली मुफ्त बिजली रॉयल्टी का हिस्सा बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने 180 मेगावाट की बैरा सिउल परियोजना में भी राज्य की मुफ्त बिजली हिस्सेदारी 50 प्रतिशत किए जाने की मांग रखी.
BBMB परियोजनाओं के ऊर्जा बकाया का मुद्दा उठाया
बैठक में मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) परियोजनाओं से जुड़े ऊर्जा बकाया भुगतान में हो रही देरी का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण के दौरान हिमाचल के हजारों लोग विस्थापित हुए और राज्य को पर्यावरणीय नुकसान भी झेलना पड़ा.
मुख्यमंत्री ने हरियाणा और पंजाब से 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा बकाया तथा उस पर छह प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की. उनके अनुसार यह राशि वर्तमान में लगभग 7,784 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है.
एयरो सिटी और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए मांगी सहायता
मुख्यमंत्री ने हिम-चंडीगढ़ और कांगड़ा में एयरो सिटी विकसित करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 24 शहरी स्थानीय निकायों में प्रस्तावित 1,179 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री को दी गई, जिनमें से 660 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले चरण में केंद्र को भेजी जा चुकी हैं.
स्वच्छता और AMRUT योजनाओं के लिए भी रखी मांग
सुक्खू ने ‘क्लीन हिली एंड हिमालयन सिटीज इनिशिएटिव’ के तहत 12.33 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया. साथ ही AMRUT योजना के अंतर्गत लंबित 64.45 करोड़ रुपये की राशि जारी करने और AMRUT मित्रा योजना की 43 परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग भी की.
डिजिटल डोर प्लेट सिस्टम के लिए मांगी मदद
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में QR आधारित डिजिटल डोर प्लेट प्रणाली लागू करने जा रही है, जिससे प्रत्येक संपत्ति को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी. इसके दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने अगले पांच वर्षों में 18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया.
बैठक में मुख्य सचिव के.के. पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और ऊर्जा निदेशक राकेश प्रजापति भी मौजूद रहे.