/हिमाचल में पुराना कर्ज चुकाने के लिए लेना पड़ रहा नया कर्ज़: CM सुक्खू का जयराम ठाकुर पर हमला

भांग की खेती और BBMB पर भी बोले CM

भांग की खेती को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच और अध्ययन के लिए गठित सेलेक्ट कमेटी में भाजपा के विधायक भी शामिल हैं, इसलिए इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए.