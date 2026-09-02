/हिमाचल में पुराना कर्ज चुकाने के लिए लेना पड़ रहा नया कर्ज़: CM सुक्खू का जयराम ठाकुर पर हमला

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो गया. विधेयक के जरिए प्रदेश के छह राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े कानूनों में संशोधन किया गया है. इसमें विश्वविद्यालयों के वित्तीय मामलों, भर्तियों, पद सृजन, पदोन्नति और वेतन-भत्तों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं.
विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए प्रावधानों से विश्वविद्यालयों के वित्तीय फैसलों पर सरकार की निगरानी बढ़ेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
वित्तीय मामलों में बढ़ेगी सरकार की भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में भर्ती, नए पदों के सृजन, पदोन्नति और वेतन-भत्तों से जुड़े प्रस्तावों पर पहले वित्त समिति विचार करेगी. वित्त समिति में वित्त विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.
शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों का गठन किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा.
विधेयक के तहत कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होंगे. आपात स्थिति में कुलपति को तत्काल निर्णय लेने का अधिकार होगा, लेकिन बाद में सक्षम प्राधिकारी से उसकी मंजूरी लेनी होगी.
वित्त समिति और कार्यकारी परिषद के बीच विवाद तो कुलाधिपति करेंगे फैसला
संशोधन के अनुसार, कार्यकारी परिषद सामान्य प्रशासन और संपत्ति से जुड़े मामलों को देखेगी. वहीं वित्त समिति विश्वविद्यालय के बजट, खातों और ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा कर बोर्ड को सलाह देगी.
यदि वित्त समिति और कार्यकारी परिषद के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद होता है, तो मामला कुलाधिपति के पास भेजा जाएगा. राज्य सरकार से परामर्श के बाद कुलाधिपति का फैसला अंतिम माना जाएगा.
सरकार का कहना है कि संशोधन का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है.
कर्ज के मुद्दे पर पूर्व सरकार पर बरसे CM सुक्खू
वहीं, राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हर सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन मौजूदा सरकार पर पिछली सरकार के दौरान लिए गए कर्ज को चुकाने का बोझ भी है.
मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “जयराम ठाकुर एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वे खराब वित्त मंत्री रहे.”
सुक्खू के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा करीब 9,000 करोड़ रुपये है, जबकि हर साल लगभग 11,000 करोड़ रुपये की राशि कर्ज चुकाने में जा रही है. ऐसे में सरकार को अपनी ट्रेजरी से भी करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा का उचित इस्तेमाल नहीं किया और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपेक्षित काम नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है.
लॉटरी को लेकर BJP के विरोध पर भी जवाब
लॉटरी के मुद्दे पर भाजपा के विरोध को मुख्यमंत्री ने बेवजह बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी व्यक्ति पर लॉटरी खरीदने का दबाव नहीं डाला है. जो व्यक्ति लॉटरी खरीदना चाहता है, वही इसे खरीदेगा.
भांग की खेती और BBMB पर भी बोले CM
भांग की खेती को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच और अध्ययन के लिए गठित सेलेक्ट कमेटी में भाजपा के विधायक भी शामिल हैं, इसलिए इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री ने BBMB में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई पहले भी लड़ती रही है और आगे भी इसे मजबूती से जारी रखेगी.