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हिमाचल में पुराना कर्ज चुकाने के लिए लेना पड़ रहा नया कर्ज़: CM सुक्खू का जयराम ठाकुर पर हमला

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ. CM सुक्खू ने कर्ज को लेकर जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कई बड़े आरोप लगाए.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 02, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:48 PM IST
हिमाचल में पुराना कर्ज चुकाने के लिए लेना पड़ रहा नया कर्ज़: CM सुक्खू का जयराम ठाकुर पर हमला

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