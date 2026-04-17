चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक! 71 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति किए

Himachal Congress block president list(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है. संगठन महासचिव विनोद जिंटा की अगुवाई में प्रदेशभर में 71 नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है. गुरुवार को हुई अहम बैठक के बाद इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है.

कांग्रेस की ओर से जारी इस सूची में सभी जिलों को कवर करते हुए नए और अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिला चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर समेत पूरे प्रदेश में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया गया है.

कांगड़ा, जो कि प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है, वहां भी कई प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. वहीं जनजातीय और अनुसूचित वर्ग के क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व देकर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है.

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पार्टी नेताओं का कहना है कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए तैयार करना है. नए अध्यक्षों को पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जिम्मेदारी दी गई है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे पार्टी संगठन को नई मजबूती मिल सकती है.

कुल मिलाकर, हिमाचल कांग्रेस में हुए इस संगठनात्मक विस्तार को पार्टी के लिए एक अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है.