हालिया विवादों के बीच हुई बैठक

पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा हाल के दिनों में दिए गए बयानों के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में चर्चा तेज हो गई थी. इसी पृष्ठभूमि में बुलाई गई इस बैठक को कांग्रेस संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी नेतृत्व अब सार्वजनिक मंचों पर होने वाली बयानबाजी को नियंत्रित करने और संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है.