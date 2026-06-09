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Shimla News: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में चल रही अंदरूनी बयानबाजी के बीच पार्टी नेतृत्व ने अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ा रुख अपनाया है. मंगलवार को शिमला स्थित राजीव भवन में कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के भीतर अनुशासनहीनता के मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक के बाद अनुशासन समिति के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और संगठनात्मक मर्यादा के खिलाफ काम करने वाले लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है.
मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी पर रोक
कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को मीडिया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संगठन से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक बयान देने से बचने के निर्देश दिए हैं. समिति ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नेता पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
हालिया विवादों के बीच हुई बैठक
पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा हाल के दिनों में दिए गए बयानों के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में चर्चा तेज हो गई थी. इसी पृष्ठभूमि में बुलाई गई इस बैठक को कांग्रेस संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी नेतृत्व अब सार्वजनिक मंचों पर होने वाली बयानबाजी को नियंत्रित करने और संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है.
कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद
बैठक की अध्यक्षता कुलदीप राठौर ने की. इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक आशीष बुटेल, विधायक हरदीप सिंह बाबा, विधायक अनुराधा, कांग्रेस महासचिव विनोद ज़िंटा, अमित नंदा सहित अनुशासन समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.
पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन में एकजुटता बनाए रखने और आंतरिक मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने से रोकने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.