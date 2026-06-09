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कांग्रेस में अनुशासन पर सख्ती, नेताओं के मीडिया और सोशल मीडिया पर बयान देने पर रोक

Himachal Congress: हिमाचल कांग्रेस ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए नेताओं को मीडिया और सोशल मीडिया पर बयान देने से रोक दिया है. अनुशासन समिति की बैठक में पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 09, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:32 PM IST
कांग्रेस में अनुशासन पर सख्ती, नेताओं के मीडिया और सोशल मीडिया पर बयान देने पर रोक

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