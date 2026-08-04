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हिमाचल कांग्रेस में होने वाला है बड़ा बदलाव? 16-17 अगस्त की बैठक में सरकार और संगठन पर होंगे अहम फैसले

Himachal Congress News: 16-17 अगस्त को कसौली में कांग्रेस की अहम बैठक होगी. मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में बदलाव, विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति और चुनावी रणनीति पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. जानें बैठक से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:15 PM IST
हिमाचल कांग्रेस में होने वाला है बड़ा बदलाव? 16-17 अगस्त की बैठक में सरकार और संगठन पर होंगे अहम फैसले

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