/हिमाचल कांग्रेस में होने वाला है बड़ा बदलाव? 16-17 अगस्त की बैठक में सरकार और संगठन पर होंगे अहम फैसले

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से करीब डेढ़ साल पहले कांग्रेस सरकार और संगठन को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाने की तैयारी में है. इसी क्रम में 16 और 17 अगस्त को कसौली में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की अहम बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में सरकार और संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक में एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल होंगे, जिससे इसके राजनीतिक महत्व को और बल मिला है.
बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, संभावित फेरबदल और संगठन को मजबूत करने जैसे विषय प्रमुख रह सकते हैं. लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने और आगामी चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर भी मंथन होने की उम्मीद है.
विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी हो सकती है चर्चा
हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद पूर्व उपाध्यक्ष विनय कुमार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से रिक्त है. ऐसे में इस पद पर नियुक्ति को लेकर भी बैठक में फैसला लिया जा सकता है. विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से प्रस्तावित है, इसलिए उससे पहले इस पद को भरने की संभावना जताई जा रही है.
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ीं अटकलें
राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं. कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद के संभावित दावेदारों में प्रमुख माना जा रहा है. क्षेत्रीय संतुलन और संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए उनके नाम की चर्चा जोरों पर है.
वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल बताया जा रहा है. हालांकि इन नियुक्तियों को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
कई वरिष्ठ नेता होंगे बैठक में शामिल
कसौली में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सह-प्रभारी चेतन चौहान, विदित चौधरी, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे.
राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब 16 और 17 अगस्त की इस बैठक पर टिकी है, क्योंकि इसके बाद हिमाचल सरकार और कांग्रेस संगठन में संभावित बदलावों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है।