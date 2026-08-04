/हिमाचल कांग्रेस में होने वाला है बड़ा बदलाव? 16-17 अगस्त की बैठक में सरकार और संगठन पर होंगे अहम फैसले

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से करीब डेढ़ साल पहले कांग्रेस सरकार और संगठन को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाने की तैयारी में है. इसी क्रम में 16 और 17 अगस्त को कसौली में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की अहम बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में सरकार और संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक में एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल होंगे, जिससे इसके राजनीतिक महत्व को और बल मिला है.