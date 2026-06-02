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नगर निगम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

Himachal Municipal Corporation Election: नगर निगम चुनावों में हार के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की हैं. समितियों को एक सप्ताह के भीतर हार के कारणों की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:20 PM IST

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नगर निगम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस संगठन ने हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए अलग-अलग फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों का गठन किया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर गठित इन समितियों को चुनावी नतीजों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है.

हार के कारणों की होगी पड़ताल
जारी आदेशों के अनुसार, कमेटियां चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत अध्ययन करेंगी. इसके तहत स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और संगठन से जुड़े लोगों से फीडबैक लिया जाएगा. साथ ही चुनावी रणनीति, संगठनात्मक स्थिति और स्थानीय मुद्दों का भी आकलन किया जाएगा.

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रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा, ताकि भविष्य की रणनीति तय की जा सके.

धर्मशाला नगर निगम के लिए बनी समिति
धर्मशाला नगर निगम चुनाव की समीक्षा के लिए करण सिंह पठानिया को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है. उनके साथ अमित भारद्वाज, यशवंत खन्ना और मनमोहन कटोच को सदस्य बनाया गया है.

मंडी नगर निगम की समीक्षा करेंगे ये नेता
मंडी नगर निगम चुनाव के लिए गठित समिति में चेत राम ठाकुर को संयोजक बनाया गया है. समिति में पवन ठाकुर, हरिकृष्ण हिमराल और सत्यजीत नेगी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

सोलन के लिए अलग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी
सोलन नगर निगम चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए अमित नंदा को संयोजक नियुक्त किया गया है. उनके साथ चंद्रेश शेखर शर्मा, यशपाल टांक और धर्मेंद्र धामी को समिति का सदस्य बनाया गया है.

एक सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट किया है कि सभी समितियां एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी. रिपोर्ट के आधार पर चुनावी प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और भविष्य में संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम तय किए जाएंगे.

नगर निगम चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिलने के बाद कांग्रेस का यह कदम संगठनात्मक समीक्षा और आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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