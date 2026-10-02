कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महात्मा गांधी-लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि

समारोह में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की महासचिव और पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और समानता के विचारों को आज के समय में भी प्रासंगिक बताया. उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, त्याग और बलिदान के जरिए समाज को एक नई दिशा देने का संदेश दिया.