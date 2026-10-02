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कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महात्मा गांधी-लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि

Himachal Congress: हिमाचल कांग्रेस ने राजीव भवन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई. नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर सत्य, अहिंसा और समानता के विचारों को याद किया.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 02, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 03:28 PM IST
कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महात्मा गांधी-लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि

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