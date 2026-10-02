कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महात्मा गांधी-लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि

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Shimla News/Ankush Dobhal: महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों महान नेताओं के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया.
समारोह में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की महासचिव और पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और समानता के विचारों को आज के समय में भी प्रासंगिक बताया. उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, त्याग और बलिदान के जरिए समाज को एक नई दिशा देने का संदेश दिया.
जैनब चंदेल ने कहा कि महात्मा गांधी को भारत के साथ-साथ दुनिया भर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है. उनके अनुसार, वर्तमान समय में दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के बीच गांधी के अहिंसा के विचारों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है.
उन्होंने कहा कि गांधी जी का मानना था कि समाज और देश की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलें. उन्होंने सामाजिक समानता और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के उनके विचारों को रेखांकित किया.
शास्त्री के सादगीपूर्ण जीवन को किया याद
लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का उल्लेख करते हुए जैनब चंदेल ने कहा कि साधारण परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले शास्त्री जी ने सादगी, ईमानदारी और आम लोगों के प्रति संवेदनशीलता को अपने जीवन में महत्व दिया.
उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए.
समारोह के अंत में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए और समानता, सामाजिक समरसता तथा सभी को साथ लेकर चलने के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया.