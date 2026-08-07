/सुधीर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, तेजस्वी शर्मा बोले- CM पद की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल डिपार्टमेंट के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शर्मा ने विभाग की आगामी रणनीति और प्राथमिकताओं का रोडमैप साझा किया. उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के साथ-साथ कोर्ट परिसरों में चैंबर की सुविधा, युवा वकीलों के लिए प्रशिक्षण और नए कानूनों पर नियमित सेमिनार आयोजित करने की बात कही.
सुधीर शर्मा के बयान पर साधा निशाना
भाजपा नेता और विधायक सुधीर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर तेजस्वी शर्मा ने कड़ा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता.
तेजस्वी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस व्यक्तिगत या ‘बिलो द बेल्ट’ हमलों की राजनीति में विश्वास नहीं करती. राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है.
FIR को लेकर भी दी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी
सुधीर शर्मा के एफआईआर को लेकर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि एफआईआर केवल राजनीतिक बयान के आधार पर दर्ज नहीं होती, बल्कि शिकायत, तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है.
उन्होंने सुधीर शर्मा से जांच में सहयोग करने और अपने पक्ष से जुड़े दस्तावेज जांच अधिकारी के सामने पेश करने की अपील की. साथ ही कहा कि जमानत कानूनी अधिकार है और किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना अपने आप में उसे दोषी साबित नहीं करता.
तेजस्वी शर्मा ने भाजपा को राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने और विरोध को मर्यादा के भीतर रखने की सलाह दी.
ब्लॉक से प्रदेश स्तर तक मजबूत होगा लीगल डिपार्टमेंट
तेजस्वी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट को ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर तक मजबूत करने की योजना तैयार की गई है. अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसरों में प्रत्येक अधिवक्ता के लिए चैंबर की सुविधा महत्वपूर्ण है. इसके लिए सरकार से आवश्यक जमीन उपलब्ध करवाने में सहयोग मांगा जाएगा.
युवा वकीलों की ट्रेनिंग और नए कानूनों पर सेमिनार
लीगल डिपार्टमेंट की ओर से युवा अधिवक्ताओं के लिए विशेष लीगल ट्रेनिंग कैंपेन चलाने की भी तैयारी है. नए कानूनों को लेकर नियमित वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे.
इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में मेंटॉरशिप कार्यक्रम शुरू करने की योजना है. आरटीआई, मानवाधिकार, संविधान और आपराधिक कानूनों में हुए बदलावों को लेकर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.