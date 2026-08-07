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सुधीर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, तेजस्वी शर्मा बोले- CM पद की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

हिमाचल में सुधीर शर्मा के बयान पर कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने पलटवार किया. तेजस्वी शर्मा ने CM पद की गरिमा और FIR की कानूनी प्रक्रिया पर अपनी बात रखी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 07, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:56 AM IST
सुधीर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, तेजस्वी शर्मा बोले- CM पद की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

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