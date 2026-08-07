/सुधीर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, तेजस्वी शर्मा बोले- CM पद की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल डिपार्टमेंट के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शर्मा ने विभाग की आगामी रणनीति और प्राथमिकताओं का रोडमैप साझा किया. उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के साथ-साथ कोर्ट परिसरों में चैंबर की सुविधा, युवा वकीलों के लिए प्रशिक्षण और नए कानूनों पर नियमित सेमिनार आयोजित करने की बात कही.