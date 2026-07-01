/हिमाचल कांग्रेस का बड़ा दावा! 31 जुलाई तक 10 हजार भाजपा नेता-कार्यकर्ता थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी संगठन विस्तार अभियान शुरू किया है. पार्टी के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने बताया कि यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा. इसके तहत पहले चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों से कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में व्यापक सदस्यता अभियान (मेंबरशिप ड्राइव) चलाया जाएगा.
पहले चरण में दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं पर फोकस
विनोद जिंटा ने कहा कि अभियान प्रदेश के प्रत्येक पोलिंग बूथ, पंचायत, विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर पर चलाया जाएगा. पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य दलों के उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा, जो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं.
भाजपा के 8 से 10 हजार कार्यकर्ताओं के आने का दावा
कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि पिछले एक महीने के दौरान 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है. उनके अनुसार, ये लोग भाजपा की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व तथा पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं.
भाजपा पर साधा निशाना
विनोद जिंटा ने भाजपा पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और आंतरिक गुटबाजी का आरोप लगाया. उन्होंने विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए.
2027 चुनाव एकजुट होकर लड़ने का दावा
कांग्रेस के भीतर गुटबाजी के सवाल पर जिंटा ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक और एकजुट पार्टी है तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव पूरी एकजुटता के साथ लड़ेगी. उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार अभियान का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाना है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों को फिलहाल केवल सदस्यता दी जाएगी. संगठन में पद योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार दिए जाएंगे, जबकि पार्टी में शामिल होने के इच्छुक सभी लोगों का स्वागत किया जाएगा.