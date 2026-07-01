/हिमाचल कांग्रेस का बड़ा दावा! 31 जुलाई तक 10 हजार भाजपा नेता-कार्यकर्ता थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ

भाजपा के 8 से 10 हजार कार्यकर्ताओं के आने का दावा

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि पिछले एक महीने के दौरान 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है. उनके अनुसार, ये लोग भाजपा की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व तथा पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं.