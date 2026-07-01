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हिमाचल कांग्रेस का बड़ा दावा! 31 जुलाई तक 10 हजार भाजपा नेता-कार्यकर्ता थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ

हिमाचल कांग्रेस ने 31 जुलाई तक संगठन विस्तार अभियान शुरू किया है. संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने दावा किया कि अगले एक महीने में 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. पहले चरण में दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:49 PM IST
हिमाचल कांग्रेस का बड़ा दावा! 31 जुलाई तक 10 हजार भाजपा नेता-कार्यकर्ता थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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