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हिमाचल कांग्रेस में ‘पोस्ट बम’! उपाध्यक्ष बनते ही नीरज भारती के बयान से मची सियासी हलचल

Neeraj Bharti: हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनते ही नीरज भारती की सोशल मीडिया पोस्ट से सियासत गरमा गई है. मुख्यमंत्री का नाम न लेने और बयान के बाद पार्टी में अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं तेज. जानें पूरा मामला.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:27 PM IST

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हिमाचल कांग्रेस में ‘पोस्ट बम’! उपाध्यक्ष बनते ही नीरज भारती के बयान से मची सियासी हलचल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक एकता की कोशिशों के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी माहौल फिर गरमा दिया है. हाल ही में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाए गए नीरज भारती का एक पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है.

आभार पोस्ट बना विवाद की वजह
नीरज भारती ने पद मिलने के बाद सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने अपने संदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का नाम शामिल नहीं किया. इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

“सरकार में मिली जिम्मेदारी” वाला बयान चर्चा में
भारती ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि उन्हें यह जिम्मेदारी “सरकार में मिली है, संगठन में नहीं.” इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने उनसे पहले संपर्क किया और उनका नाम आगे बढ़ाया, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ.

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कांग्रेस में अंदरूनी समीकरण पर सवाल
इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. माना जा रहा है कि हाल ही में बनी शांति और एकजुटता पर इस बयान से असर पड़ सकता है.

पहले भी सुर्खियों में रहे हैं नीरज भारती
नीरज भारती, जो कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और अक्सर राजनीतिक बयानबाजी के कारण चर्चा में रहते हैं.

आगे क्या असर?
अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस ‘पोस्ट पॉलिटिक्स’ का असर कांग्रेस संगठन और सरकार के आपसी तालमेल पर कितना पड़ता है और क्या पार्टी नेतृत्व इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है.

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