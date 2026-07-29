हिमाचल को CRIF के तहत ₹239.45 करोड़ की बड़ी सौगात, दो अहम सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश को सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) 2026-27 के तहत राज्य की दो महत्वपूर्ण सड़क उन्नयन परियोजनाओं के लिए ₹239.45 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है. इससे प्रदेश में सड़क संपर्क मजबूत होगा और बागवानी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है.
लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मंजूरी का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्र सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष लगातार पैरवी की गई थी.
इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी
मंजूर परियोजनाओं में छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए ₹203.52 करोड़, जबकि टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के शेष 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन के लिए ₹35.93 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.
किसानों और बागवानों को होगा बड़ा लाभ
मंत्री ने कहा कि टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क का शेष हिस्सा बनने से पूरा सड़क कॉरिडोर तैयार होगा, जिससे विशेष रूप से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और बागवानों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी.
वहीं, छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सड़क के उन्नयन से सेब और अन्य बागवानी उत्पादों का परिवहन तेज होगा, परिवहन लागत कम होगी और किसानों को अपनी उपज बेहतर बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी.
जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करेगी, ताकि दोनों परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सकें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर राज्य के हित में लगातार कार्य करती रहेगी.