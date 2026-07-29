हिमाचल को CRIF के तहत ₹239.45 करोड़ की बड़ी सौगात, दो अहम सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश को सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) 2026-27 के तहत राज्य की दो महत्वपूर्ण सड़क उन्नयन परियोजनाओं के लिए ₹239.45 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है. इससे प्रदेश में सड़क संपर्क मजबूत होगा और बागवानी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है.