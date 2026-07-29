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हिमाचल को CRIF के तहत ₹239.45 करोड़ की बड़ी सौगात, दो अहम सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

Himachal Road Projects: हिमाचल प्रदेश को CRIF 2026-27 के तहत ₹239.45 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है. केंद्र सरकार ने छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी और टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी. जानें किन क्षेत्रों और किसानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:39 PM IST
हिमाचल को CRIF के तहत ₹239.45 करोड़ की बड़ी सौगात, दो अहम सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

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