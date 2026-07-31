/हिमाचल को CRIF के तहत 239.45 करोड़ की मंजूरी, बागवानी क्षेत्रों की दो प्रमुख सड़कें होंगी अपग्रेड

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) 2026-27 के तहत भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 239.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. इस राशि से प्रदेश की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का उन्नयन किया जाएगा, जिससे विशेष रूप से बागवानी क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा.
लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस स्वीकृति को प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को लगातार केंद्र सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया, जिसके बाद यह मंजूरी मिली. उन्होंने सहयोग के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी आभार व्यक्त किया.
इन दो सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी
मंत्री ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में छैला–नेरिपुल–यशवंत नगर–कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए 203.52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं टिक्कर–जरोल–खमाड़ी सड़क के पहले पैकेज में छूटे 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन के लिए 35.93 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं.
उन्होंने कहा कि टिक्कर–जरोल–खमाड़ी सड़क के शेष 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन से पूरा मार्ग विकसित हो सकेगा. इससे विशेष रूप से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपनी उपज के परिवहन में बड़ी सुविधा मिलेगी.
सेब उत्पादक क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि छैला–नेरिपुल–यशवंत नगर–कुमारहट्टी सड़क ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है. इसके उन्नयन से सेब और अन्य बागवानी उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी, ढुलाई की लागत कम होगी और किसानों-बागवानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे.
उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के किसानों और बागवानों के भविष्य में निवेश हैं. बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बागवानी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी.