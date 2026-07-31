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हिमाचल को CRIF के तहत 239.45 करोड़ की मंजूरी, बागवानी क्षेत्रों की दो प्रमुख सड़कें होंगी अपग्रेड

CRIF Himachal: CRIF 2026-27 के तहत हिमाचल प्रदेश को 239.45 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. इस राशि से छैला–नेरिपुल–यशवंत नगर–कुमारहट्टी और टिक्कर–जरोल–खमाड़ी सड़क का उन्नयन होगा, जिससे बागवानों और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:19 PM IST
हिमाचल को CRIF के तहत 239.45 करोड़ की मंजूरी, बागवानी क्षेत्रों की दो प्रमुख सड़कें होंगी अपग्रेड

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