/हिमाचल को CRIF के तहत 239.45 करोड़ की मंजूरी, बागवानी क्षेत्रों की दो प्रमुख सड़कें होंगी अपग्रेड

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस स्वीकृति को प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को लगातार केंद्र सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया, जिसके बाद यह मंजूरी मिली. उन्होंने सहयोग के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी आभार व्यक्त किया.