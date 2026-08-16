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हिमाचल में मानसून के बावजूद पूरी तरह नहीं भर पाए डैम, भाखड़ा 65 तो पोंग 40.7 फीट खाली

हिमाचल में मानसून के बावजूद भाखड़ा डैम 65 फीट और पोंग डैम 40.7 फीट खाली हैं. कम जलस्तर से बिजली उत्पादन और पंजाब-हरियाणा की सिंचाई प्रभावित होने की आशंका.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 16, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:15 PM IST
हिमाचल में मानसून के बावजूद पूरी तरह नहीं भर पाए डैम, भाखड़ा 65 तो पोंग 40.7 फीट खाली

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