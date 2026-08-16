हिमाचल में मानसून के बावजूद पूरी तरह नहीं भर पाए डैम, भाखड़ा 65 तो पोंग 40.7 फीट खाली

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान बारिश होने के बावजूद राज्य की प्रमुख नदियों पर बने कई बड़े बांध पूरी क्षमता तक नहीं भर पाए हैं. भाखड़ा बांध का जलाशय अपनी अधिकतम क्षमता से करीब 19.9 मीटर यानी 65 फीट खाली है. वहीं पोंग डैम में 12.41 मीटर यानी करीब 40.7 फीट पानी की कमी है. नाथपा झाकड़ी परियोजना का जलाशय भी अपनी क्षमता से 22.05 मीटर कम भरा है.