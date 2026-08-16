हिमाचल में मानसून के बावजूद पूरी तरह नहीं भर पाए डैम, भाखड़ा 65 तो पोंग 40.7 फीट खाली

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Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान बारिश होने के बावजूद राज्य की प्रमुख नदियों पर बने कई बड़े बांध पूरी क्षमता तक नहीं भर पाए हैं. भाखड़ा बांध का जलाशय अपनी अधिकतम क्षमता से करीब 19.9 मीटर यानी 65 फीट खाली है. वहीं पोंग डैम में 12.41 मीटर यानी करीब 40.7 फीट पानी की कमी है. नाथपा झाकड़ी परियोजना का जलाशय भी अपनी क्षमता से 22.05 मीटर कम भरा है.
अगर आने वाले दिनों में हिमाचल में अच्छी बारिश नहीं होती है, तो इसका असर बिजली उत्पादन के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था पर भी पड़ सकता है. जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं होने से उत्तर भारत में बिजली उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ सकती है.
पिछले साल से 9.83 मीटर कम भरा भाखड़ा डैम
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार 11 अगस्त 2026 को भाखड़ा बांध का जलस्तर 492.17 मीटर दर्ज किया गया. पिछले साल 11 अगस्त को यह 502.00 मीटर था. यानी इस साल जलस्तर पिछले वर्ष की तुलना में 9.83 मीटर कम है.
भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है और इसकी जल व्यवस्था से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जुड़े हुए हैं. BBMB के तहत इस जलाशय के पानी का इस्तेमाल सिंचाई और अन्य जरूरतों के साथ बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है.
पोंग डैम भी पिछले साल से 8.1 मीटर पीछे
ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में भी पिछले साल के मुकाबले पानी कम है. 11 अगस्त 2026 को इसका जलस्तर 411.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि 11 अगस्त 2025 को यह 419.365 मीटर था. इस तरह इस साल जलस्तर करीब 8.105 मीटर कम है.
पोंग डैम की अधिकतम क्षमता 423.67 मीटर है. इस हिसाब से जलाशय अभी करीब 12.41 मीटर यानी 40.7 फीट खाली है.
सिंचाई और बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है असर
पोंग डैम की जल व्यवस्था का सीधा संबंध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई से है। BBMB के अनुसार ब्यास परियोजना का यह जलाशय बड़े स्तर पर पानी का भंडारण करता है और सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
ऐसे में अगर मानसून के बाकी दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई और जलाशयों में पानी की आवक नहीं बढ़ी, तो आने वाले समय में सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों पर दबाव बढ़ सकता है.