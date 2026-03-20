हिमाचल में बड़ा खुलासा! नशा तस्करों के साथ मिले 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल

Drug Smuggling: हिमाचल में नशा तस्करी मामले में बड़ा खुलासा, 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार. LSD बरामदगी के बाद जांच में सामने आया पुलिस-तस्कर गठजोड़, शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई.
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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही विभाग के चार कर्मियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शिमला पुलिस द्वारा की गई, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
19 मार्च को हुई गिरफ्तारी
जिला पुलिस के अनुसार, आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने नशा तस्करी को रोकने के बजाय आरोपियों के साथ मिलकर उसे बढ़ावा दिया. मामले में चारों पुलिसकर्मियों को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया.
LSD बरामदगी से खुला मामला
एएसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि 10 मार्च को पंजाब के संदीप शर्मा और सिरमौर की प्रिया शर्मा के पास से 562 स्ट्रिप (11.570 ग्राम) LSD बरामद की गई थी. इस मामले की जांच के दौरान बैकवर्ड लिंक खंगालने पर एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ.
केरल से लेकर गुरुग्राम तक फैला नेटवर्क
जांच में सामने आया कि इस ड्रग नेटवर्क का सप्लायर नेविल हैरिसन है, जिसे 13 मार्च को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया.
STF के चार पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप
जांच में यह भी सामने आया कि कुल्लू में तस्करी के दौरान एसटीएफ में तैनात चार पुलिसकर्मियों—राजेश कुमार, समीर, नितेश और अशोक कुमार—ने इस खेप को रोकने के बावजूद कार्रवाई नहीं की. उल्टा उन्होंने आरोपियों के साथ मिलकर तस्करी को बढ़ावा दिया, जो गंभीर आपराधिक साजिश और अनुशासनहीनता का मामला है.
पहले निलंबन, फिर गिरफ्तारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस की सिफारिश पर ADG CID ने 16 मार्च को चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. इसके बाद डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी संलिप्तता पाई गई और 19 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
इस कार्रवाई ने न केवल नशा तस्करी के नेटवर्क को उजागर किया है, बल्कि पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.