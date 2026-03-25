Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3153381
Himachal Pradeshहिमाचल विधानसभा में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर हंगामा, CM सुक्खू बोले—“शोर ज्यादा, बढ़ोतरी कम”

हिमाचल विधानसभा में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर हंगामा, CM सुक्खू बोले—“शोर ज्यादा, बढ़ोतरी कम”

Himachal Entry Tax: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी को लेकर जोरदार बहस हुई. CM सुक्खू ने कहा कि टैक्स बाहरी गाड़ियों पर है और बढ़ोतरी ज्यादा नहीं. जानें पूरी खबर और नया टोल पॉलिसी अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:05 PM IST

Trending Photos

हिमाचल विधानसभा में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर हंगामा, CM सुक्खू बोले—“शोर ज्यादा, बढ़ोतरी कम”

Himachal Vidhan Sabha: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एंट्री टैक्स (प्रवेश शुल्क) बढ़ोतरी का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा. बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायकों ने इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में विस्तार से जवाब दिया.

विपक्ष और विधायकों ने उठाए सवाल
बीजेपी विधायक राकेश जमवाल और सुखराम चौधरी ने एंट्री टैक्स बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा. वहीं कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को राहत देने की मांग की और पास सुविधा उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया.

CM सुक्खू का जवाब
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह टैक्स मुख्य रूप से बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर लगाया गया है और हिमाचल के लोगों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि:
टैक्स अब फास्टैग के जरिए लिया जाएगा
छोटी स्थानीय टैक्सियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
यह बढ़ोतरी ज्यादा नहीं, बल्कि इसका शोर ज्यादा किया जा रहा है

Add Zee News as a Preferred Source

228 करोड़ का राजस्व अनुमान
सरकार के अनुसार नई दरों से राज्य को सालाना करीब ₹228 करोड़ का राजस्व मिलेगा, जो पिछले साल से लगभग ₹54 करोड़ ज्यादा है.
हालांकि, पर्यटन पर इसके प्रभाव का अभी आकलन नहीं किया गया है.

NHAI नियमों के तहत फैसला
सरकार ने बताया कि एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी NHAI के नियमों और टोल नीति 2025-26 के तहत की गई है. इस राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार में किया जाएगा.

उठी चिंताएं भी
-बाहरी राज्यों की गाड़ियां चलाने वालों को परेशानी की आशंका
-पंजाब द्वारा भी बैरियर लगाने की चर्चा
-बढ़ोतरी पर पुनर्विचार की मांग

स्थानीय लोगों को राहत
टोल नीति के तहत 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों को तिमाही/वार्षिक पास की सुविधा मिलेगी.
हालांकि, बाहरी राज्यों के लोगों के लिए किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है.

TAGS

Himachal Vidhan SabhaHimachal entry taxHimachal Pradesh

Trending news

Jai Ram Thakur
PM से मुलाकात कर शिमला लौटे जयराम ठाकुर, सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना
Gagandeep Randhawa Suicide Case
ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ
mandi news
सुकेत देवता मेला: भक्ति रात्रि में दिखा आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम
Pirated Books Racket Busted
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਰੋਹ ; ਬੁਕਸ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ
Himachal Weather
कल से 5 दिन तक फिर बदलेगा मौसम, 29-30 मार्च को भारी बारिश-बर्फबारी का खतरा
MP Amritpal Singh
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Rana Balachauria Murder
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ; ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ajit pawar plane crash
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ
Mohali-Zirakpur Airport Road
ਮੋਹਾਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ PR-7 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬਣਿਆ “ਖੂਨੀ ਸੜਕ”
Azad Kisan Morcha Punjab
ਏਕੇਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਫੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ