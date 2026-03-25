हिमाचल विधानसभा में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर हंगामा, CM सुक्खू बोले—“शोर ज्यादा, बढ़ोतरी कम”

Himachal Vidhan Sabha: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एंट्री टैक्स (प्रवेश शुल्क) बढ़ोतरी का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा. बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायकों ने इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में विस्तार से जवाब दिया.

विपक्ष और विधायकों ने उठाए सवाल

बीजेपी विधायक राकेश जमवाल और सुखराम चौधरी ने एंट्री टैक्स बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा. वहीं कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को राहत देने की मांग की और पास सुविधा उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया.

CM सुक्खू का जवाब

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह टैक्स मुख्य रूप से बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर लगाया गया है और हिमाचल के लोगों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि:

टैक्स अब फास्टैग के जरिए लिया जाएगा

छोटी स्थानीय टैक्सियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

यह बढ़ोतरी ज्यादा नहीं, बल्कि इसका शोर ज्यादा किया जा रहा है

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228 करोड़ का राजस्व अनुमान

सरकार के अनुसार नई दरों से राज्य को सालाना करीब ₹228 करोड़ का राजस्व मिलेगा, जो पिछले साल से लगभग ₹54 करोड़ ज्यादा है.

हालांकि, पर्यटन पर इसके प्रभाव का अभी आकलन नहीं किया गया है.

NHAI नियमों के तहत फैसला

सरकार ने बताया कि एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी NHAI के नियमों और टोल नीति 2025-26 के तहत की गई है. इस राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार में किया जाएगा.

उठी चिंताएं भी

-बाहरी राज्यों की गाड़ियां चलाने वालों को परेशानी की आशंका

-पंजाब द्वारा भी बैरियर लगाने की चर्चा

-बढ़ोतरी पर पुनर्विचार की मांग

स्थानीय लोगों को राहत

टोल नीति के तहत 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों को तिमाही/वार्षिक पास की सुविधा मिलेगी.

हालांकि, बाहरी राज्यों के लोगों के लिए किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है.